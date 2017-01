Motor

- 03:35

A General Motors

fechou o ano de 2016 como a líder de venda de carros no Brasil, 17,41% do mercado, segundo pesquisa feita pelo. grupo FCA. Em segundo lugar, ficou a Fiat, com 15,35%. Em terceiro, aparece a Volkswagen, com 11,50% da preferência do consumidor. Individualmente, o Onix foi o destaque, com 153 mil carros vendidos, seguido pelo HB20, da Hyundai, que ficou em segundo lugar, com 121.616 unidades, seguido pelo Ford Ka, com 76.616 carros.