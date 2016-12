Motor

A Audi foi um dos grandes destaques do Ranking Folha-Mauá 2016, teste feito com todos os veículos avaliados pelo jornal Folha de S.Paulo em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia. Entre os esportivos, o RS 6 Avant foi campeão na "Aceleração de 0 a 100 km/h", com 3,9 segundos - o que o coloca como o carro mais rápido entre todos os testados. O RS 3 Sportback ficou na segunda posição, atingindo a marca em 4,2 segundos. Ainda na categoria Esportivos, o A1 com motor 1.8 fez a melhor média de consumo tanto urbano quanto rodoviário: 11,4 km/l, enquanto na estrada o consumo foi de 18,8 km/l.