Honda lança moto-conceito



O Fiat Uno 2017 chega ao mercado nacional com leves mudanças estéticas, bem como mais itens de segurança e como principal destaque, a gama de motores Firefly, que consiste nas versões 1.0 e 1.3. Os preços partem de R$ 41.840. No visual, o Uno 2017 adota uma nova grade - maior - além de novo para-choque e rodas de liga leve exclusivas para as versões Way e Sporting. Por dentro, destaque para a instrumentação com grafismo modificado, bem como multimídia com tela de 6,2 polegadas. Os novos motores Firefly 1.0 e 1.3 possuem construção modular e são uma nova gama global da Fiat.



Uno 2017 como novo motor



A Honda Europa confirmou a produção de um conceito inovador de motocicleta: a X-ADV. Baseado na City Adventure, apresentada no EICMA 2015, em Milão, o modelo combina o espírito aventureiro, capacidade de enfrentar diversos tipos de terreno e conforto em diferentes situações de pilotagem, das mais urbanas às mais aventureiras. A nova X-ADV traz características como uma postura de pilotagem ereta e suspensão com curso mais longo para lidar com trechos acidentados e trilhas. O modelo ainda oferece a praticidade do para-brisa de cinco posições ajustáveis e porta-objeto amplo com capacidade para um capacete off road.



Ford cria curso para o Focus RS



A Troller T4 foi o utilitário usado pela dupla campeã no Rally dos Sertões 2016, Oscar e Gustavo Schmidt, na categoria regularidades/graduados. A marca brasileira sagrou-se campeã confirmando a robustez e a vocação todo-terreno do veículo. A dupla catarinense venceu a prova de mais de 3 mil quilômetros, percorrendo alguns dos terrenos mais difíceis do País. Nessa categoria, os veículos competem com poucas adaptações, mais próximos à configuração de fábrica.





A Ford EUA anunciou a criação da "Academia da Adrenalina" para proprietários do Focus RS, o modelo da grife mais rápido já produzido pela Ford, com dicas práticas de como dirigir este esportivo. Ministrado por instrutores da Ford Performance, o curso inclui pilotagem na pista e aulas teóricas para quem deseja conhecer os recursos inéditos que o carro oferece com segurança, além da sensação de dirigir num dos maiores circuitos norte-americanos, o autódromo Utah Motorsports em Grantsville, no estado de Utah. A academia está aberta a donos do Focus RS dos modelos 2016 e 2017.