V90 CROSS COUNTRY

Não foi divulgado pela fabricante, mas espera-se pela gama D4, D5, T5 e T6, a gasolina e a diesel

potência

Variando entre 190 cv e 320 cv

destaques

Tração integral e suspensão elevada

altura

Comparado ao V90, o Cross Country ficou 65 mm mais alto, com altura do solo total de 218 mm

características

Para-choques com detalhes em alumínio e plástico, molduras nos para-lamas, rack de teto, saias laterais, rodas com design próprio, saída de escape duplo e emblemas alusivos

equipamentos

Sistema de entretenimento com tela vertical sensível ao toque de 9 polegadas, painel de instrumentos com tela TFT de 12,3 polegadas, sistema de som Bowers & Wilkins, Pilot Assist e teto panorâmico



