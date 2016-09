Motor

A Ford Brasil iniciou um projeto-piloto para o compartilhamento de frota que permite aos empregados de seu complexo industrial, em São Bernardo do Campo (SP), alugar carros da empresa aos fins de semana e feriados. A ação interna, inédita na Ford América do Sul, faz parte de sua estratégia global de mobilidade e tem por objetivo testar novas oportunidades na área. Nesta iniciativa, os empregados da unidade do ABC têm duas opções para participar do programa que dispõe para aluguel o modelo Focus Fastback. Uma delas é por meio de um aplicativo web para smartphone. Outra opção é efetuar a reserva no RH.



Começa neste sábado a maior competição off road do Brasil, o Rally dos Sertões. Nesta edição, o piloto Ricardo Martins, da equipe Yamaha Grupo Geração, vai pilotar o modelo da marca WR450 F, uma motocicleta equipada com a mais avançada tecnologia até hoje desenvolvida para uso, por pilotos profissionais, em provas de enduro e de longa distância. Condução leve, quadro compacto com centralização de massa e transmissão de 5 velocidades de relações bem escalonadas, são só algumas características que fazem a WR 450F a moto ideal para vencer qualquer obstáculo.



A Ford Ranger foi eleita a melhor picape com os votos de leitores de uma publicação especializada no agronegócio. A entrega do prêmio foi feita durante a Expointer, em Esteio (RS). Nas versões topo de linha, a picape oferece sistema de permanência em faixa, que alerta o motorista e até corrige a trajetória em caso de saída não intencional da faixa, e piloto automático adaptativo com alerta de colisão, que monitora a velocidade e distância dos veículos à frente. A Ranger oferece três opções de motor a Diesel e Flex.





Para quem pretende viajar ao exterior e deseja alugar um carro, é necessário ter a PID (Permissão Internacional para Dirigir). O documento é emitido pelo Detran-SP e com ele, os brasileiros tem permissão para dirigir em mais de 100 países signatários da Convenção de Viena, entre eles África do Sul, Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Grécia, Inglaterra, Itália, México, Portugal, Suíça e Venezuela. A PID pode ser obtida de forma online, com entrega pelos Correios. Basta acessar o portal www.detran.sp.gov.br. Quem preferir pode fazer o pedido no Poupatempo. A taxa de emissão custa R$ 259,05.