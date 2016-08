Motor

Porshe Macan 2017 no país



A Fiat divulgou em seu site que o Uno foi escolhido para estrear globalmente a nova linha de motores com versões 1.0 três cilindros e 1.3 quatro cilindros. A sua linha 2017 também chega recheada com novas tecnologias e visual renovado. Seu lançamento está confirmado para setembro. Quanto aos motores, o 1.0 litro três cilindros e o 1.3 litro quatro cilindros são da família GSE (Global Small Engine), sendo o primeiro com cerca de 80 cavalos de potência e o segundo com 109 cv, ambos construídos em alumínio e com comando por corrente. Esses propulsores vão substituir os atuais 1.0 e 1.4 da linha Fire.



Uno estreia novo motor 1.0



O Porsche Macan GTS 2017 já está disponível no mercado nacional. O utilitário esportivo da marca alemã tem preço sugerido de R$ 482.000, mas está sendo oferecido em concessionários com valores entre R$ 478 mil e R$ 491 mil, dependendo da cor e configuração. Na tabela Fipe, no entanto, o crossover tem preço de pouco mais de R$ 433 mil. Essa versão do SUV da Porsche tem motor V6 3.0 Biturbo com 360 cv e 51 kgfm, além de transmissão de dupla embreagem PDK de sete marchas e, obviamente, dispõem de tração nas quatro rodas. Com tudo isso, o Porsche Macan GTS 2017 vai de 0 a 100 km/h em 5,2 segundos e tem máxima de 256 km/h.



BMW anuncia recall no Brasil



Harley-Davidson anuncia novo motor





A Harley-Davidson apresentou nesta semana nos Estados Unidos um novo motor para suas motocicletas touring. Batizado de Milwaukee-Eight, o propulsor é um V-twin (dois cilindros em "V") com ângulo de 45 graus e se destaca por oferecer 10% mais de torque, quatro válvulas por cilindro (duas de admissão e duas de escape) e fluxo de admissão e de exaustão 50% maiores que os propulsores anteriores. O novo motor Milwaukee-Eight estará disponível em duas cilindradas diferentes: 1.753 cm³ e 1.868 cm³.





A BMW do Brasil convocou nesta semana 2.009 carros para recall devido a um defeito no airbag do motorista. A falha tem descrição igual à que motivou a convocação do megarecall global de bolsas de segurança fabricadas pela empresa Takata. Além disso, os modelos que foram convocados agora já haviam sido listados no megarecall nos Estados Unidos.

A falha atinge 2009 unidades dos modelos 320i, 325Ci Coupé, 325i, 330Ci Cabrio, 330i, 540i, M3 Coupé, M5, X5 3.0i e X5 4.4i. Todos foram fabricados entre janeiro de 2002 e janeiro de 2006. Para saber se o seu carro faz parte deste chamado basta ligar no 0800 707 3578.