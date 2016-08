Motor

- 04:28



Mais agilidade no motor 1.8



A linha 2017 do Cobalt traz a adoção do motor da geração SPE/4 ECO em substituição ao EconoFlex. O novo desenvolve até 111 cavalos de potência e 17,7 mkgf de força com etanol.

O pico de torque agora é atingido a apenas 2.600 rpm, ante 3.200 rpm do modelo anterior.

Além de mais ágil, o Cobalt está até 21% mais econômico nesta configuração. Com um litro gasolina, o carro percorre até 15,1 quilômetros na estrada e 12,1 quilômetros na cidade, conforme padrão do Inmetro. Com etanol, são 10,4 quilômetros e 8,3 quilômetros, respectivamente. A transmissão também é de nova geração. A manual passa a ser de seis velocidades. A marcha extra ajuda a poupar combustível e aumenta o silêncio a bordo em ritmo de cruzeiro. A 120 km/h, por exemplo, a rotação cai de 3.300 rpm para 2.650 rpm.