Mondeo chega à Argentina

Motor

- 05:06

Modelo da Ford se destaca pelo design mais elegante



A Ford apresentou o no vo Mondeo na Argentina, nas versões Titanium e SEL com motor turbo 2.0 EcoBoost. Equivalente ao Fusion já lançado no Brasil, o modelo para o mercado argentino segue as configurações da Europa, de onde é importado.

O evento para a imprensa em Buenos Aires contou com test-drive e uma apresentação do tenor Dario Voloté. O sedã de luxo chega ao país vizinho trazendo novidades no design e tecnologias semiautônomas avançadas que os brasileiros já conhecem no Fusion.

Como no Brasil, o Mondeo é um veículo de luxo posicionado para competir também com modelos do segmento premium do mercado argentino, com vantagens na tecnologia e no preço.

Novidades.

Nos dois mercados, o veículo chama a atenção pelo design elegante e esportivo e equipamentos como o assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestres, operado por radar e sensores, inédito no segmento.

Tem ainda piloto automático adaptativo com "stop and go", alerta de colisão com assistência de frenagem autônoma, estacionamento automático de segunda geração e sistema de conectividade SYNC 3 com tela de 8 polegadas e acesso a Apple CarPlay e Android Auto.

Outra novidade é o seletor rotativo E-shifter que substitui a alavanca de câmbio.