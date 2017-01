MERCADO VERSÃO DO VEÍCULO LANÇADO EM NOVEMBRO É CONSIDERADO O MAIS VERSÁTIL DESDE O SEU LANÇAMENTO, HÁ 57 ANOS Novo MINI Countryman chega ao Brasil no segundo semestre

Motor

Carro chega ao público com opção de motorização híbrida e versão de três e quatro cilindros



Aquele simpático carri nho que ficou famoso pelo personagem humorístico inglês Mr. Bean foi evoluindo ao longo dos anos e hoje é um sonho de consumo para muitas pessoas no mundo todo.

O simpático MINI, que hoje pertence ao grupo BMW, já teve várias versões e, em no mês que vem, a nova geração do modelo Countryman começa a ser comercializado para valer na Europa. Em março, sai do continente e vai atingir outros mercados, como o norte-americano. O veículo foi oficialmente lançado em novembro, durante o Salão do Automóvel de Los Angeles, dos Estados Unidos. É considerada a versão mais versátil em 57 anos de história. E, para quem está curioso em saber, o novo veículo tem previsão para chegar ao Brasil no segundo semestre.

Novidades.

E o carro, que ainda não tem previsão de quanto vai custar quando chegar ao mercado brasileiro, já vem cheio de novidades tecnológicas.

O veículo é o primeiro modelo da marca a ser disponibilizado com motorização híbrida plug-in, além de ter tração nas quatro rodas, garantindo assim melhor dirigibilidade. Isso sem contar os amortecedores com controle eletrônico.

Segundo a fabricante, o novo Countryman é cerca de 20 centímetros mais longo que seu antecessor e cerca de 3 cm mais largo. Sua distância entre eixos foi ampliada em 7,5 cm.

O resultado disso é um espaço interno mais amplo, acomodando de forma mais confortável os seu cinco passageiros.

Motor.

Quanto à motorização, o carro tem versões em três cilindros, a gasolina, e 1.499 cc, com potência de 136 cavalos e torque de 220 Nm; e um de quatro cilindros, também a gasolina, e 1.998 cc, com potência 192 cv e torque de 280 N.

O carro na versão S Countryman ALL4, segundo a fabricante, pode chegar de 0 a 100 k/h em apenas 7,2 segundos, 0,9 mais rápido que o modelo fabricado anteriormente.

Esquecidinhos.

Outra novidade é o MINI Find Mate, parte de um pacote sem fio que consiste em tags com função de acompanhamento wireless para objetos frequentemente usados como malas, cases, chaveiros e outros. Ele consegue encontrar a localização dos utensílios conectados ao Sistema para assegurar que o motorista não os esqueça. Este serviço é feito no computador de bordo e também no smartphone.