LANÇAMENTO T4 FOI EXIBIDO DURANTE FEIRA DE AGRONEGÓCIO Troller apresenta seu mais novo utilitário esportivo

Motor

- 04:29



A Troller mostra o seu utilitário esportivo T4 na Expointer, uma das principais feiras de agronegócios da Améri ca Latina. Além da exposição com demonstração técnica do produto por consultores do Distribuidor Florauto, parceiro na ação, uma pista exclusiva de test-drive foi montada para comprovar os atributos deste 4x4 com DNA off-road.

A feira, que acontece até este domingo na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, onde a Ford, detentora da marca Troller, montou uma estrutura de 400 m². "No estande o consumidor pode conhecer de perto o Troller T4, utilitário com design avançado e moderna engenharia que aprimora o seu desempenho e resistência", diz Demetrio Macke Fleck, gerente de Vendas, Marketing e Serviços Troller.

O Troller T4 é equipado com um potente motor 3.2 turbodiesel de 200 cv, transmissão manual de seis velocidades, comando eletrônico de tração, diferencial traseiro autoblocante e freio a disco nas quatro rodas com sistema ABS e EBD. No interior, o veículo conta com som com Bluetooth, vidros elétricos e teto solar duplo de vidro. Traz ainda rodas de alumínio de 17 polegadas com pneus de uso misto.