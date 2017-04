Ka Trail chega e é aposta da Ford para um compacto mais acessível

Motor

Modelo tem preço das revisões pelo menos 20% mais baixo que os demais competidores



A Ford inicia este mês a venda do Ka Trail, nova versão aventureira que amplia as opções da linha com itens de estilo e engenharia exclusivos e proposta de uso misto. O veículo foi apresentado no Guarujá, em São Paulo, e surpreende tanto pelo visual esportivo e desempenho robusto como por outro atributo que, certamente, será bem aceito neste mercado: o preço mais acessível do segmento.

Disponível nas versões 1.0 e 1.5, o novo hatch aventureiro urbano tem preço a partir de R$47.690, ou seja, R$10.000 a menos que o concorrente mais próximo, e como oferta de lançamento também dispõe de financiamento com taxa zero em 30 vezes.

Mais potência.

Nesse plano, basta acrescentar R$59 na parcela para levar o motor 1.5. Outra vantagem do Ka Trail é o baixo custo de propriedade. Ele tem preço das revisões pelo menos 20% mais baixo que os competidores e cesta básica de peças 10% mais barata. Conta também com seguro mais acessível do segmento.

Além de suspensão elevada e reforçada, o Ka Trail tem rodas de liga leve e pneus de uso misto de 15 polegadas, faixas esportivas nas laterais e traseira, rack de teto, molduras nas caixas de rodas, faróis de neblina, maçanetas e retrovisores na cor cinza Londres, apliques nos para-choques e lanternas traseiras fumê. A cabine vem com bancos especiais de couro sintético e tecido, pedais de alumínio, soleira protetora na porta e tapetes personalizados.

Como os demais modelos da linha, a nova versão vem de série com ar-condicionado, direção elétrica, travas elétricas, vidros elétricos dianteiros, abertura elétrica do porta-malas e direção com ajuste de altura. Tem também som MyConnection com comando de voz e Bluetooth, compartimento para o celular no painel MyFord Dock, banco traseiro bipartido (60/40) e cinto de segurança de três pontos.

"O Ka Trail chega com uma oferta robusta de produto, conteúdo e preço no segmento de utilitários aventureiros, uma tendência que vem crescendo no Brasil e estava carente de uma opção mais acessível", diz Fernando Pfeiffer, gerente de Marketing de Produto da Ford. "Ele reúne todas as qualidades já consagradas do Ford Ka no uso urbano do dia a dia, com uma capacidade maior para a aventura e o uso fora de estrada no lazer. É um carro de atitude com uma proposta de mercado e valor atraente".