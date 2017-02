JAC promete mais um SUV

Motor

- 03:38

T40 vem para alavancar empresa, animada com 2016



A JAC Motors quer aproveitar o momento de expansão no mercado brasileiro para lançar seu novo SUV em julho deste ano no país.

Com a receita mecânica herdada do T5 MT (com câmbio manual), o modelo T40 promete competitividade na combinação de design, desempenho, espaço interno, conforto e custo/benefício, o novo carro gera uma expectativa positiva dentro da empresa.

O presidente da JAC no Brasil, Sérgio Habib está empolgado o índice de vendas de carros da marca, que em 2016 teve aumento de 2%, impulsionado pelo JAC T5 CVT, estreante no mercado brasileiro no ano passado. Somando todas as montadoras, o Brasil apresentou queda de 4,13% nas vendas de carro zero no ano passado.

"O percentual nem interessa muito. O que importa é a inversão da curva. Em um mercado que continua caindo, escapar dessa tendência é fundamental", disse Habib.

Impulso.

O dirigente da empresa espera que o novo carro que chega no meio do ano ajude a JAC a continuar em alta no mercado nacional nesses tempos de crise.

"Estamos satisfeitos por ter acertado no lançamento do T5 CVT (que chegou ao mercado no final de 2016), que é o grande responsável por essa mudança positiva", afirmou Habib, através da assessoria de imprensa.