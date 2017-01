JAC MOTORS PROMOÇÃO JÁ ESTÁ VALENDO DESDE O DIA 1º DE JANEIRO DESTE ANO Revisão gratuita aos 50 mil

Motor

Proprietário, porém, precisa estar com as outras em dia



Em março, a JAC Motors completa seis anos de instalação no Brasil. E a empresa de origem chinesa aproveita o momento para dar um presente aos consumidores.

Segundo a empresa, quem tiver com a revisão em dia de 3.000 km, 10 mil km, 20 mil km, 30 mil km e 40 mil km de seu carro, irá ganhar a de 50 mil km ter que pagar nada. A promoção vale para qualquer modelo da JAC Motors.

Além disso, todas revisões de quilometragens múltiplas de 50 mil serão gratuitas. Ou seja, o proprietário vai ter revisão grátis de 100 mil, 200 mil, e assim sucessivamente, sem ter pagar nem a mão de obra.

A promoção, que vale para os carros de passeio (J2, J3, J3 Turin, J5 e J6) e SUVs (T5 e T6), já está ativa desde o dia 1º de janeiro deste ano.

Mais revisões.

Depois que fizer gratuitamente a revisão de 50 mil, o cliente faz normalmente as revisões de 60 mil, 70 mil, 80 mil e 90 mil antes de ganhar a de 100 mil. "Quando estreamos em 2011 com a garantia inédita de 6 anos sem limite de quilometragem, que, aliás, continua sendo exclusiva da JAC Motors, a verdadeira intenção era quebrar paradigmas no mercado automotivo. Dar gratuitamente essas revisões ao cliente é apenas mais um passo da JAC Motors em busca da excelência no pós venda" , explica Sergio Habib, presidente da empresa Brasil.