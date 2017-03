ÍCULOS SISTEMA FOI CRIADO PELA AUTOAVALIAR, SISTEMA DE GESTÃO DE VENDAS Setor ganha nova tabela

Motor

Base de dados é usada para definir os preços dos carros



O setor automobilístico brasileiro acaba de ganhar a primeira tabela de preço de seminovos baseada em valores transacionais de mercado. O sistema de avaliação foi criado pela startup brasileira AutoAvaliar, sistema de gestão de vendas e estoques utilizado em mais de 1,5 mil concessionárias de veículos e cerca de 20 mil revendedores multimarcas no Brasil.

Para montar a tabela com preços transacionais, a AutoAvaliar utiliza toda sua base de dados, que inclui cerca de 720 mil veículos comprados anualmente pelas concessionárias e mais 60 mil automóveis seminovos na plataforma B2B no Brasil. Também fazem parte dessa complexa base de cálculo as quase 200 mil avaliações ao mês no aplicativo AutoAvaliar, além dos outros 660 mil carros vendidos no varejo pelas concessionárias por ano.

Variáveis.

A proposta da tabela AutoAvaliar não é promover a concorrência, mas sim mostrar ao consumidor todas as variáveis de preço que envolvem a avaliação

"A avaliação de um veículo é atualmente fator determinante para o sucesso de um negócio no varejo de automóveis. A avaliação precisa de um veículo garante os resultados financeiros de uma concessionária ou de uma loja multimarcas, além de melhor orientar os consumidores", afirma Daniel Nino, diretor da AutoAvaliar.