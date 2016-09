HR-V chega mais equipado, com novos itens de série

Motor

A Honda lança a linha 2017 do HR-V. O modelo traz novos equipamentos que aumentam o conforto e a comodidade, e aprimoramentos nos itens de acabamento, segurança, tecnologia e design.

O utilitário esportivo HR-V, modelo mais vendido da Honda no Brasil e líder de vendas no segmento, recebeu melhorias em todas as versões. Como aprimoramentos para toda gama, o veículo recebeu na lin ha 2017 um novo revestimento para as laterais de portas, mais resistente e refinado, controles de som no volante também na versão LX e ganchos para a fixação dos tapetes no assoalho.

O HR-V EX foi o que mais recebeu alterações: ganha ar-condicionado digital automático, paddle-shifters para a troca de marchas (sete marchas simuladas no CVT) e aprimoramentos no sistema de áudio, com a adição de dois tweetters nas colunas dianteiras. A versão EXL passa a trazer, além dos itens de série que já possuía, faróis com acendimento automático. Completando o pacote de melhorias, o LX manual passa a trazer rodas de liga leve de 17 polegadas de série.

A linha 2017 chega ao mercado com preços a partir de R$ 79.900 (LX manual) e pode chegar a R$ 101.400 (EXL CVT).