Ford terá mais 13 elétricos

Motor

- 03:35

Veículos são parte de investimento de US$ 4,5 bilhões



A Ford confirmou nesta última quarta-feira a intenção de lançar 13 novos veículos elétricos globais nos próximos cinco anos, incluindo versões híbridas da F-150 e do Mustang nos Estados Unidos, uma van Transit Custom híbrida "plug-in" na Europa e um utilitário esportivo totalmente elétrico com uma autonomia estimada de pelo menos 480 km para o mercado global.

A montadora anunciou também o plano de investir US$ 700 milhões na expansão da sua fábrica de Flat Rock, em Michigan, para a produção de veículos autônomos e elétricos de alta tecnologia, juntamente com o Mustang e o Lincoln Continental, criando 700 novos empregos diretos.

Essas ações são parte do investimento de US$ 4,5 bilhões que a marca fará em veículos elétricos até 2020, para oferecer aos clientes maior economia de combustível, capacidade e potência em toda a sua linha global.

Veículos.

Entre os novos carros planejados pela fabricante norte-americana está um SUV elétrico novo para 2020, projetado com uma autonomia estimada de pelo menos 480 km, a ser produzido na fábrica de Flat Rock para a América do Norte, Europa e Ásia e até uma versão híbrida do Mustang com potência de um V8 e ainda mais torque final, com lançamento em 2020 na América do Norte.