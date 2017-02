EVROLET NOVA TRACKER É MAIS VELOZ E ÁGIL QUE A VERSÃO ANTERIOR E APOSTA NA TECNOLOGIA PARA AGRADAR O MOTORISTA De cara nova, Tracker inova no segmento e chega remodelada

Motor

- 03:38

SUV tem motor turbo Flex e chega aos 198km/h; suspensão fica mais firme e confortável



Dentro do segmento dos SUVs, cada vez mais em alta no Brasil, o Novo Tracker, da Chevrolet, chegou com mais uma interessante novidade para os consumidores. O carro é o único compacto urbano que já vem equipado com um potente motor turbo Flex, câmbio automático e ainda um sistema de conectividade total.

O veículo passou por algumas mudanças visuais em relação ao modelo anterior, passando uma imagem de mais elegância.

Outra novidade bacana e apenas para o mercado brasileiro: a nova Tracker tem uma direção elétrica progressiva e uma calibragem para a suspensão, que agora ficou mais firme e, também, mais confortável. Uma alternativa para rodar bem tanto na estrada quando no perímetro urbano.

"O segmento dos utilitários esportivos compactos é o que mais cresce no país, e o Novo Tracker conta com diferenciais competitivos relevantes para continuar conquistando ainda mais consumidores e ajudar a reforçar a liderança da marca no mercado brasileiro", destaca Marcos Munhoz, vice-presidente da GM do Brasil, ao site oficial da montadora.

Versões.

A nova Tracker chega ao mercado em duas versões: LT e LTZ, mas com o mesmo motor de 153 cavalos.

Embora seja um carro grande, a Tracker se destaca pela agilidade.

Vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,4, dois segundos mais rápido do que a versão anterior. E mais: chega aos 198 km/h de velocidade máxima.

Em termos de consumo de combustível, não é o carro mais econômico do mercado. Mas, para o padrão de uma SUV, é bem satisfatório. Com gasolina, faz média de 11,7 km/l na cidade e 10,6 km/l na cidade. Com etanol, são 8,2 km/l na cidade e 7,3 km/l na cidade, segundo dados do Inmetro, que inclusive concedeu nota máxima em eficiência energética.

As rodas aro 18 ainda garantem robustez ao carro que chama a atenção pela beleza e imponência pelas ruas, com mais segurança e mais conforto para dirigir.

Tecnologia.

O carro já vem de fábrica com airbag duplo, garantindo mais segurança aos ocupantes em caso de colisão.

Na versão LTZ, a Tracker vem com alerta de ponto cego no retrovisor; câmera de ré com alerta de movimentação traseira e até sensor de estacionamento.