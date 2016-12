ETROIT, EM JANEIRO Audi antecipa o modelo Q8

Motor

Fabrica alemã inaugura seguimento para SUVs grandes



A Audi começará o ano novo com uma sensação: durante o Salão Internacional do Automóvel de Detroit, nos Estados Unidos, em janeiro, a montadora vai apresentar o conceito Q8. O estudo representa uma síntese do estilo emocional de um cupê e o amplo espaço característico de um utilitário esportivo, com toda sua versatilidade. Com essa medida, a marca inaugura um novo segmento para a categoria de SUVs grandes.

"Com o conceito Q8, criamos um novo modelo de topo na nossa linha Q. Seu design forte evoca esportividade e prestígio", afirma Marc Lichte, Chefe de Design da Audi, através da assessoria de imprensa. "Além disso, acreditamos que um aspecto importante deste showcar é o interior espaçoso com quatro confortáveis assentos, mesmo com a linha do teto reta", disse.

O protótipo traz uma dianteira bastante imponente. A grade 'singleframe' octogonal é consideravelmente mais larga que em todos os modelos atuais de produção da marca. Ela fica bem projetada para a frente, esculpida tridimensionalmente. Muitos dos elementos de design do Q8 são remanescentes dos Audi Ur-quattro da década de 1980, que incluem uma coluna C extremamente reta e larga e para-lamas proeminentes. As proporções balanceadas dão ênfase às rodas dianteiras e traseiras - característica típica quattro.