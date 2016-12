ELÉTRICO NOVO CARRO DA RENAULT SERÁ APRESENTADO NO SALÃO DE GENEBRA-2017 Kangoo: mais autonomia

Motor

A Renault prepara o lan çamento do novo Kangoo Z.E., que será feito no Salão Internacional do Automóvel em Genebra, no dia 13 de janeiro. Grande novidade da marca, o veículo elétrico, com novo motor e nova bateria, oferecendo uma autonomia 50% maior. Agora, o modelo tem 270 km de autonomia totalmente carregado, contra os 170 km anteriores do veículo.

Segundo a fabricante francesa, isso significa que, com 200 km de uso em condições reais, o Novo Kangoo oferece a maior autonomia disponível do mercado de veículos utilitários leves.

A ideia do novo lançamento, de acordo com a empresa, é oferecer total satisfação aos clientes profissionais que se preocupam com a proteção do meio ambiente.

Qualidades.

A Renault também aposta em um custo de utilização extremamente competitivo do Kangoo, facilidade de recarga da bateria e prazer de dirigir proporcionado

O carro é produzido na fábrica de Maubeuge, na França.

A sigla 'Z.E.' no carro significa 'Zero Emissão' na utilização: nem emissões de CO2 e nem poluentes atmosféricos durante a condução, de acordo com o ciclo de homologação.

O carro também está dentro do NEDC (Novo Ciclo de Condução Europeu, norma europeia de medição das emissões e consumo).