DUAS RODAS MODELO PARTE DE R$ 7.990 E TRAZ SISTEMA QUE DISTRIBUI A FRENAGEM ENTRE AS DUAS RODAS Yamaha Neo de volta à cena

Motor

- 04:29

Scooter retorna ao mercado com partida elétrica, transmissão CVT e motor com 125 cilindradas



A Y amaha Neo 125 volta ao mercado brasileiro de cara nova e com um novo motor para fazer frente à concorrência, como a Honda Biz 125.

O modelo chega renovado com transmissão automática CVT e rodas de 14 polegadas. O conforto na pilotagem é proporcionado pela suspensão de garfo telescópico dianteiro com curso de 90mm e a suspensão traseira com curso de 80mm.

A scooter chega equipada com sistema de partida elétrico e descanso lateral auto-stop, que desliga automaticamente a Neo 125 no momento em que é acionado.

A segurança nas frenagens é proporcionada não só pelo disco de freio dianteiro (200 mm) e pelo freio a tambor traseiro (130 mm), mas também pelo exclusivo sistema Yamaha UBS (Unified Brake System).

O UBS distribui as frenagens dianteira e traseira em um único acionamento do manete esquerdo (freio traseiro). Esse sistema permite mais estabilidade e eficiência na frenagem.

No painel estão as principais funções: velocímetro analógico, hodômetro total, marcador do nível de combustível e a função Eco, que indica o momento de pilotagem mais econômica.

Em uma perfeita combinação de desempenho e eficiência, o motor da nova Neo 125, de quatro tempos, injeção eletrônica e 125cc, desenvolve potência de 9,8cv a 8000rpm e torque máximo de 0,98kgf.m a 5.500 rpm.

Esses números somados a leveza da scooter - (peso em ordem de marcha 96kg ) - proporcionam uma pilotagem ágil, retomadas eficientes e fáceis mudanças de direção - algo muito necessário no trânsito urbano.

A Neo 125 é equipada com a nova geração de motores compactos com eficiência e economia de combustível, que atende todos os parâmetros brasileiros atuais de emissão de poluentes. Para atingir essa equação, os engenheiros da Yamaha se concentraram em reduzir as perdas de potência, com a aplicação de tecnologias avançadas, como a melhoria da eficiência na queima da mistura Ar/Combustível e arrefecimento do motor.

A tecnologia DiAsil (Die cast Aluminum silicon) foi um dos elementos usados em busca da leveza e eficiência. Essa nova composição de material criada pela Yamaha - fundição do alumínio com silício - além de leve, proporciona ótima dissipação térmica e resistência mecânica, o que reduz o desgaste do cilindro e aumenta a vida útil do motor.

Porta objetos

. Embaixo do banco da scooter há espaço para um capacete jet type. O compartimento pode ser aberto com um simples toque na chave de ignição.