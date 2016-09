DUAS RODAS A NOVA BIG TRAIL SERÁ PRODUZIDA NA NOVA FÁBRICA DA DIVISÃO DE MOTOS DA BMW EM MANAUS (AM) BMW F 700 GS chega ao país

Motor

- 04:29

Modelo inédito no mercado brasileiro faz sua estreia em campanha de pré-venda, por R$ 39.950



A partir desta segunda-feira, a divisão de motos da BMW lança no Brasil a big trail inédita BMW F 700 GS.

A nova GS da Série F estará disponível nas concessionárias em novembro, com preço de R$ 39.950. Ela também faz parte da gama de modelos a ser produzida na nova fábrica da BMW Motorrad em Manaus (AM), que agregará outras nove motocicletas: F 800 GS, F 800 GS Adventure, F 800 R, R 1200 GS, R 1200 GS Adventure, S 1000 R, S 1000 RR e S 1000 XR, além da inédita BMW G 310 R.

Ideal para quem busca, em uma única moto, versatilidade no asfalto, alta tecnologia e, ainda, alta competência off-road, a nova BMW F 700 GS se adequa perfeitamente às necessidades do cliente, principalmente graças à dirigibilidade e uso misto, dentro e fora da cidade. Para uma melhor ergonomia e conforto no uso cotidiano, a big trail vem com altura do banco menor em relação ao solo (820 milímetros) - ligeiramente mais baixa em relação à BMW F 800 GS.

Ainda que seja o modelo de entrada do portfólio, a nova BMW F 700 GS agrega atributos de motocicletas de categorias superiores, trazendo uma experiência premium aos clientes recém-chegados à marca. Além de design moderno, ela compartilha, por exemplo, o motor de dois cilindros e oito válvulas com duplo comando, 798 cc, a gasolina, com refrigeração líquida, que equipa a BMW F 800 GS. Este motor se destaca pelas rápidas respostas associadas a uma capacidade de retomada de velocidade e baixo consumo. Conta também com sistema de injeção de combustível combinado a uma caixa de transmissão de seis marchas. A potência, no caso da nova big trail, é de 75 cv (a 7.300 rpm), com torque máximo de 77 Nm (disponíveis a 5.300 rpm). O pacote de itens de segurança incorpora sistema de freios com tecnologia BMW Motorrad ABS, com disco duplo de 300 mm, na dianteira, e disco de 265 mm, na traseira.

Entre os equipamentos inclusos destacam-se ajustes de compressão da mola traseira, de retorno do amortecedor traseiro, dos manetes de freio e embreagem, amortecimento variável auxiliar, balança de alumínio dupla, lentes das luzes indicadoras de direção escurecidas, lanterna traseira em LED, sensor de cavalete lateral e tomada 12V.

A BMW F 700 GS faz sua estreia no mercado nacional, em campanha de pré-venda, com pacote Premium, disponível nas cores cinza metálico e laranja, e equipada com manoplas aquecidas e protetores de mãos, controle de pressão dos pneus (RDC), computador de bordo, controle de tração (ASC), luzes indicadoras de direção em LED e cavalete central.