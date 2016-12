DESDE SEU LANÇAMENTO, EM AGOSTO DE 2016, O VEÍCULO JÁ VENCEU QUATRO PRÊMIOS E 10 DOS 11 COMPARATIVOS Vencedor do '10Best', Kicks fecha ano como destaque entre SUVs

Motor

- 03:34

Prêmio é organizado pela Car And Driver, uma das mais importantes publicações do mundo



O Nissan Kicks está com a moral elevada. O carro da fabricante japonesa foi o gran de destaque da edição 2016 do prêmio"10Best", organizado anualmente pela revista Car And Driver, uma das mais importantes publicações especializadas em automóveis do mundo. O modelo da Nissan venceu nas categorias "The Best", na qual eleitores escolhem o melhor veículo entre todas as categorias, e também como o "Melhor SUV" do ano.

Para os jornalistas especializados, que analisaram diversos itens como design, inovação tecnológica, segurança, performance, satisfação do motorista, conforto, adequação ambiental, entre outros, o Nissan Kicks "surpreendeu a todos positivamente e venceu com méritos".

Entre os motivos que levaram o novo crossover mundial da marca japonesa a vencer nas duas categorias, segundo os profissionais especializados, estão o "ótimo trabalho do câmbio Xtronic CVT, o fato de a Nissan ter ouvido os clientes brasileiros antes para adequar o carro ao gosto deles, o design e o sucesso de vendas, que reflete a resposta dos clientes ao atrevimento da marca. Foi o grande lançamento do ano".

Desde seu lançamento, em agosto de 2016, o Nissan Kicks já venceu 4 importantes prêmios e 10 dos 11 comparativos com concorrentes que participou. O modelo foi o carro oficial dos Jogos Rio 2016 e o primeiro modelo da Nissan a ser lançado globalmente na América Latina. Com o Kicks, a Nissan tem alcançado suas melhores participações de mercado no Brasil em toda sua história.

Estilo.

Com estilo dinâmico e arrojado, o Nissan Kicks foi criado para os moradores de grandes cidades, que levam uma vida agitada e têm de encarar todos os desafios da "selva urbana".

Um dos primeiros modelos da Nissan a aplicar o conceito de "Mobilidade Inteligente", (apresentado no Salão de Genebra deste ano, que reúne diversos recursos de engenharia, construção e tecnologia para oferecer balanço adequado entre performance e consumo) o Nissan Kicks traduz esse conceito em um conjunto com motor moderno, câmbio XTRONIC CVT de última geração, menor peso da categoria e aerodinâmica pensada para ser eficiente.

Além de tudo, o carro ainda vem equipado de série com avançados itens como a câmera 360º e o Detector de Objetos em Movimento (Moving Object Detection), Controle Dinâmico de Chassi (Chassi Control), Controle Dinâmico em Curvas (Active Trace Control), Estabilizador Ativo de Carroceria (Active Ride Control) e Controle Dinâmico de Freio Motor (Active Engine Brake), que atuam na suspensão, freios e também na estabilidade do veículo na pista.