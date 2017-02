'Carga pesada' elétrica começa a ser testada pela Mercedes-Benz

Motor

Um lote será produzido para clientes alemães e, posteriormente, para outros países europeus



A Mercedes-Benz está disponibilizando para testes com clientes na Europa as primeiras unidades do caminhão pesado Urban eTruck, o primeiro totalmente elétrico da marca. Depois da apresentação do modelo, com PBT (Peso Bruto Total) de 25 toneladas e autonomia de até 200 km, durante a Feira Internacional de Veículos comerciais de 2016, o IAA, em Hanover, na Alemanha, o primeiro lote será entregue a um pequeno grupo de clientes.

"Depois do lançamento mundial, em setembro do ano passado, no IAA, a reação dos clientes foi muito positiva. Já estamos falando de cerca de 20 potenciais clientes dos setores de logística, alimentício e coleta de lixo. Com os primeiros caminhões em teste, estamos agora perto do próximo passo, a produção do modelo em série", explica Stefan Buchner, chefe mundial da Mercedes-Benz Trucks.

Com zero emissões, silencioso ao máximo e com carga útil de 12,8 toneladas, o Urban eTruck oferece um conceito impressionante de economia combinada com ecologia. Inicialmente, um lote do veículo será produzido e destinado para clientes da Alemanha e, posteriormente, para clientes de outros países da Europa. Os modelos serão usados pelos clientes durante aplicações reais do produto, otimizando ainda mais o conceito do veículo elétrico e as configurações dos sistemas do caminhão. Além disso, o teste contemplará inúmeras trocas de marchas, gerenciamento do tempo de carga da bateria e da autonomia do eTruck.

Meio ambiente.

Melhor qualidade do ar, menor nível de ruído e áreas de circulação restrita são agora importantes demandas para as grandes metrópoles do mundo. Será necessário transportar bens em ambientes urbanos, para números cada vez maiores, e com os menores níveis possíveis de emissões e ruído. Portanto, no futuro, caminhões totalmente elétricos serão responsáveis pelo transporte de mercadorias e outros bens em muitas regiões metropolitanas.

O rápido desenvolvimento técnico está fortalecendo a tendência dos propulsores elétricos. A Daimler Trucks prevê que os custos das baterias para a produção do caminhão totalmente elétrico cairão 60% até 2025, passando de 500 Euros/kWh para 200 Euros/kWh. Ao mesmo tempo, a densidade da energia das baterias disponíveis nesse período deverá crescer 250%, aumentando de 80 Wh/kg para 200 Wh/kg.