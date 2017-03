BMW SÉRIE 3 GRAN TURISMO JÁ ESTÁ NAS CONCESSIONÁRIAS BRASILEIRAS; O PREÇO, PORÉM, É PARA POUCOS PRIVILEGIADOS Sonho de consumo chega ao país com preço de quase R$ 200 mil

Motor

- 04:41

Carro com motor quatro cilindros 2.0 chega aos 229 km/h e vai de 0 a 100 em oito segundos



Sucesso na Europa, Esta dos Unidos e China, graças às suas características exclusivas e que reúnem, entre outros atributos, requinte, dinamismo e uma incomparável oferta de espaço interno no segmento premium, o novo BMW Série 3 Gran Turismo acaba de fazer sua estreia no mercado brasileiro. Disponibilizado na versão 320i Sport GT e com preço inicial sugerido de R$ 199.950, ele desembarca na rede de concessionárias autorizadas do País a partir desta semana.

E além do espaço interno compatível ao de um sedã de grande porte e do porta-malas equivalente ao de um modelo familiar de classe superior, a personalidade autêntica do BMW Série 3 GT é ressaltada pelas quatro portas sem molduras, pela silhueta relativamente baixa com o teto levemente inclinado na parte posterior - semelhante ao de um cupê - e pelas lanternas alongadas que fazem com que o carro pareça especialmente mais largo e baixo. E esta autenticidade é reforçada pelo novo design das luzes de LED do conjunto óptico (faróis dianteiros e lanternas traseiras), que passam a vir de série, e que está associada aos novos contornos do para-choques frontal. O design diferenciado das luzes de LED e a intensidade de sua luminosidade, inclusive, conferem ao novo BMW Série 3 GT um aspecto mais vigoroso e dinâmico.

Arrojado.

A esportividade, por sua vez, é ressaltada pela presença das saídas de ar, em formato de "L" invertido, nas laterais, e cuja função é reduzir a turbulência na região das rodas, melhorando a aerodinâmica do carro; e pelo spoiler traseiro ativo, que se eleva automaticamente quando o veículo atinge 110 km/h, aumentando a pressão aerodinâmica sobre o eixo traseiro e assegurando estabilidade direcional perfeita em altas velocidades.

Ao reduzir a velocidade para valores abaixo dos 70 km/h, o spoiler recolhe automaticamente ficando acomodado quase que imperceptivelmente na parte traseira da carroceria. Caso necessário, ele pode ser acionado, manualmente. Basta apertar uma tecla situada na guarnição interna da porta do motorista.

Debaixo do capô do novo BMW Série 3 Gran Turismo está acomodado um motor de quatro cilindros em linha, 2.0 litros. Esta configuração garante ao Série 3 GT aceleração de 0 (zero) a 100 km/h em 8 segundos e velocidade máxima de 229 km/h. A proteção aos ocupantes do veículo, por sua vez, é garantida por seis airbags.