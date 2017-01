AO LONGO DO ANO PASSADO, A BMW SUPEROU AS TAMBÉM ALEMÃS AUDI E MERCEDES-BENZ, SEGUNDO ANFAVEA Entre os carros de luxo, a BMW ficou à frente dos rivais em 2016

Motor

- 03:36

No total, foram 1.860 unidades licenciadas na temporada passada; empresa fatura prêmios



A marca BMW começa o ano de 2017 com o pé direito e boas perspectivas para os próximos meses. A empresa encerrou a temporada de 2016 como a mais vendida do segmento premium no Brasil, de acordo com os dados divulgados no último dia 5 de janeiro pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

O segmento premium é destinados aos carros de luxo, que vêm se mantendo em alta apesar da crise econômica que assola o país, principalmente nos últimos dois anos.

Com 11.860 unidades licenciadas, a BMW superou as também alemãs Audi e Mercedes-Benz, de acordo com a entidade que representa as montadoras no País.

Nos últimos sete anos, a BMW liderou por seis vezes o mercado automotivo premium nacional.

"O BMW Group investe em uma estratégia de longo prazo, com foco no crescimento sustentável de suas operações e na máxima qualidade de seus produtos, serviços e também no atendimento ao cliente. A preocupação constante com a excelência é o que impulsiona a marca em meio a um mercado tão competitivo como o segmento de automóveis premium no Brasil", afirma Helder Boavida, presidente e CEO do BMW Group Brasil.

Premiações.

Prova disso são os prêmios conquistados durante o ano de 2016: no quesito pós-venda e atendimento, a marca foi eleita vencedora do prêmio "Os melhores do Jornal do Carro", na categoria "Satisfação pós-venda" e reconhecida pela pesquisa "Empresas que mais respeitam o consumidor", promovida pela Shopper Experience em parceria com o Grupo Padrão, como primeira colocada dentro do grupo "Carros de luxo".

Seja qual for o cenário, todo o time BMW está constantemente comprometido com seus valores e metas.

"Apesar do desafiador momento econômico no Brasil em 2016, trabalhamos para ampliar as atividades da fábrica de automóveis em Araquari (SC), com a exportação do BMW X1 aos Estados Unidos e com a nacionalização do BMW X4. Também inauguramos uma nova fábrica de motocicletas, em Manaus. No entanto, mais importante que a liderança é a confiança na futura retomada do mercado como um todo e a manutenção da saúde de nosso negócio. Para 2017, a prioridade continua sendo a satisfação de nossos clientes", finaliza o executivo.