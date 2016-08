Além de mais bonito, Cobalt fica mais forte, eficiente e econômico

Motor

- 09:45

São Paulo



O Cobalt chega à linha 2017 mais econômico, potente e agradável de dirigir. Isto porque o sedã médio-compacto adota o sistema ECO da Chevrolet, que consiste numa série de evoluções mecânicas e tecnológicas que visam melhores índices de eficiência energética, conforto e emissões.



Uma das novidades é o motor 1.8 de nova geração, que entrega mais potência e força numa rotação muito mais baixa. Isto significa que acelerações e retomadas estão mais vigorosas. A nova transmissão manual de seis marchas também traz benefícios, como a redução do nível de ruído em altas velocidades.



Melhorias. O Cobalt perdeu peso e recebeu melhorias para ficar até 21% mais econômico. A transmissão automática ganhou funcionamento mais suave e linear nas trocas de marcha.



A dirigibilidade também melhorou . Mudanças na suspensão e a adoção da direção com assistência elétrica progressiva o tornam a experiência de dirigir mais agradável. O motorista sente que as respostas ao volante estão mais diretas no trânsito e mais leves em manobras de estacionamento, enquanto o novo conjunto de molas e amortecedores mostra equilíbrio entre conforto e estabilidade.



O modelo também passa a incorporar novas funções para o sistema OnStar, como navegação por setas projetada na tela do multimídia MyLink e aplicativo para smartphone com dispositivo de diagnóstico - informa a pressão de cada um dos pneus e a quilometragem total percorrida pelo carro. A partir da linha 2017, o Cobalt oferece como item de série o OnStar também nas configurações equipadas com transmissão manual.



O modelo, aliás, mantém seu principal atributo, o amplo espaço interno e o porta-malas de 563 litros - o maior entre os sedãs nacionais. O Chevrolet se destaca ainda pela grande oferta de equipamentos e pelo acabamento premium dos bancos e volante, isso nas versões de luxo LTZ e Elite.



O painel com velocímetro digital incorpora bússola e alerta de baixa pressão dos pneus, enquanto o multimídia MyLink conta com Android Auto e Apple CarPlay para integração com smartphones.



Câmera de ré com guias auxiliares, sensor de estacionamento com gráficos, sensor de chuva, sistema de acendimento automático dos faróis, volante com controle das funções do rádio e telefone e acionamento das travas e vidros por controle remoto são alguns dos itens disponíveis para o carro.