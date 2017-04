AÇÃO COM A CHEGADA DA VERSÃO DRIVE GSR, COM CÂMBIO AUTOMÁTICO Vocação urbana no Mobi

Motor

O Fiat Mobi é o carro ideal para quem quer descobrir a cidade e tudo o que ela tem de melhor, sem perder tempo. Agora a linha 2018 do Fiat Mobi reforça ainda mais essa vocação com a chegada de uma nova versão, a Drive GSR, equipada com câmbio automatizado e motor Firefly 1.0.

Por seu projeto moderno e em constante evolução, o Mobi foi o escolhido para receber pela primeira vez na história da Fiat brasileira a combinação de motor 1.0 com câmbio automatizado. E logo de cara justificou esse merecimento: nos testes do Inmetro-PBEV o Mobi Drive GSR (a sigla GSR significa Gear Smart Ride) alcançou o menor consumo de combustível em ciclo urbano entre todos os modelos equipados com motor 1.0 à venda.

Esse excepcional resultado em redução de consumo, e também de emissões, vem acompanhado de um novo patamar de conforto para o segmento, graças ao câmbio automatizado GSR-Comfort acionado por botões no console e paddle shifts (borboletas atrás do volante). O conjunto é complementado pelo novíssimo motor Firefly 1.0 três cilindros, direção elétrica com função City e o exclusivo sistema Fiat Live On de entretenimento a bordo.

A gama 2018 conta com cinco versões, com nova oferta de conteúdos: Easy, Like, Way, Drive e a nova Drive GSR.

Urbano.

O Mobi ganhou recentemente a versão Drive com motor Firefly 1.0 três cilindros. E agora recebe também o câmbio GSR-Comfort, que unifica a conveniência de um câmbio automático à eficiência do motor Firefly 1.0, elevando ainda mais a economia de combustível, principalmente, em situações de tráfego intenso nas grandes cidades.

No console central cinco botões permitem fácil acionamento, incluindo função Sport, que aciona um modo de condução mais esportivo. Por meio de paddle shifts o motorista, se desejar, pode trocar as marchas manualmente, mesmo quando o câmbio estiver na posição automática.

Há também o Auto-up Shift Abort, sistema inteligente que identifica uma rápida retomada de velocidade e aborta a troca para uma marcha superior, mantendo acelerações mais vigorosas, inclusive em ultrapassagens, com o motor em rotação mais elevada.

Novidade.

O Mobi Drive oferece ainda tecnologia HCSS, que elimina o tanquinho extra de gasolina para partidas a frio.