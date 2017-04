Motor

Apresentado mundialmente no Salão do Automóvel, em São Paulo, em novembro, e lançado em março deste ano, o novo WR-V, da Honda, já está à venda nas concessionárias do país. O novo veículo chega com a responsabilidade de repetir o sucesso dos também consagrados modelos HR-V e CR-V, outros dois tops da fabricante japonesa.

O design externo do WR-V destaca a robustez do SUV com base no conceito "Wild Armor", criado especificamente para esse modelo. Ele é refletido em uma frente elevada, marcante e com grade frontal que evoca a linha de SUV da Honda, com design expressivo dos faróis com luzes de uso diurno (DRL) em LED.

O WR-V possui design envolvente, com padrões de forma com desenhos trapezoidais replicados em várias partes do utilitário-esportivo, como na grade inferior frontal, nas rodas, nas molduras dos para-lamas e em outros pontos-chave do modelo.

Motor.

O WR-V é equipado com o motor 1.5 i-VTEC FlexOne, com controle eletrônico variável de sincronização e abertura de válvulas. Criada pela Honda, a tecnologia i-VTEC varia o tempo e a profundidade de abertura das válvulas para obter a máxima eficiência em diferentes regimes de rotação.

Com isso, o WR-V traz excelente desempenho e economia de combustível, que garantiu nota A na avaliação do Conpet na categoria "esporte utilitário compacto", com agilidade similar a de veículos com maior cilindrada. Com etanol, esse propulsor gera 116 cv de potência a 6.000 rpm e 15,3 kgf.m de torque à 4.800 rpm - quando abastecido com gasolina, são 115 cv a 6.000 rpm e 15,2 kgf.m à 4.800 rpm.

A transmissão CVT possui conversor de torque, proporcionando uma resposta mais rápida e aceleração linear.

Interior.

O interior traz bancos envolventes com padronagens inéditas de revestimento, que diferem conforme a cor da carroceria, permitindo um estilo único ao SUV. São duas combinações de cores do revestimento navalhado - preto e prata ou preto e laranja - que conferem um visual dinâmico, moderno e diferenciado para o interior do WR-V. O cuidado nos detalhes também pode ser visto no painel, com um friso horizontal que aumenta a sensação de amplitude do interior, e pelo quadro de instrumentos com computador de bordo multi-funções Bluemeter, exclusivo da Honda.