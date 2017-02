Motor

- 03:38

Atualmente, a unidade da região faz dois modelos de carros, a S10 e o esportivo Trailblazer



A fábrica da GM em São José dos Campos tem um bom motivo para comemorar neste início de ano. A planta comemora a marca de 12 milhões de motores produzidos na cidade da RMVale. Um número para lá de respeitável.

Vale lembrar que a unidade em São José foi inaugurada em 1959, pelo então presidente Juscelino Kubitschek, em um período de amplo crescimento do mercado automobilístico brasileiro. Época também em que a cidade, hoje a maior da região, começou a ganhar impulso e destaque no cenário nacional.

O terreno foi comprado em 1953 e levou seis anos para ter o complexo construído, onde inicialmente a produção era voltada para os caminhões.

Atualmente, a fábrica da GM em São José produz a picape média S10, com motores 2.5 Ecotec e 2.8 Turbodiesel; e o utilitário esportivo Trailblazer, com motores 3.6 V6 Gasolina e 2.8 Turbodiesel.

A direção da empresa ressalta a importância estratégia da fábrica em São José. "O Complexo Industrial de São José dos Campos teve significativa importância para a região do Vale do Paraíba, tendo contribuído para seu crescimento econômico, registrando grandes marcas em sua trajetória", disse Marcos Munhoz, vice-presidente da GM no Brasil, através da assessoria de imprensa.

Estrutura.

Atualmente, a planta da General Motors em São José conta com aproximadamente 5.000 funcionários. Apesar do período de crise e retração, a área da fábrica na região é uma das maiores entre todas as unidades da montadora no Brasil.

Segundo a empresa, são 2,7 milhões de metros quadrados de área total e de 500 mil m2 de área construída.

Dentro deste complexo, funcionam na prática seis fábricas. Uma é dedicada à produção de veículos leves, como a picape S10 e a Trailblazer; duas são dedicas apenas à fabricação de motores, uma de transmissões uma estamparia; uma linha de injeção e ainda uma outra de pintura de peças plásticas.

Ritmo forte.

Ainda de acordo com dados fornecidos pela GM, a fábrica de São José produz aproximadamente 100 transmissões e 88 motores, em média, por hora. No total são aproximadamente 2.800 unidades por dia ou 61.600 mil por mês (motores e transmissões). Por ano, a produção supera 618 mil unidades.