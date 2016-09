Zé Celso debate o teatro e a democracia em fórum

VIVER&

São José dos Campos

José Celso Martinez Correa, um dos principais dramaturgos do país e fundador do Teatro Oficina, estará neste domingo em São José. Ele participa do primeiro fórum do Festivale (Festival de Teatro do Vale do Paraíba), que segue até o dia 11 de setembro.

O diretor traz seus 60 anos de história no teatro ao debate cujo tema será "Teatro e Democracia". Com um trabalho iniciado na década de 1960, época marcada pela encenação europeizada, Zé Celso se firmou em uma linguagem revolucionária. Seu objetivo era retirar o espectador de tal posição integrando-o à ação dramática.

Após uma passagem pelo Teatro de Arena, de Augusto Boal, o diretor iniciou seu trabalho com dirigindo a peça "A Vida Impressa em Dólar" (1961), de Clifford Odets. Mas foi em 1967, que criou seu mais inovador espetáculo: "O Rei da Vela", de Oswald de Andrade.

Misturava teatro de revista, ópera, circo... Até que, em tempos de AI-5, em 1968, assumiu o teatro de agressão com "Roda Viva", de Chico Buarque.

Chegou a ser preso e torturado pelo regime militar e partiu ao exílio, onde permaneceu até 1978. No retorno ao país, voltou ao teatro Oficina com a peça "25" (1979). O diretor fala de sua trajetória às 17h, no Museu Municipal. No bate-papo com ele, o filósofo e escritor Luiz Funganti.