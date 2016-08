Yamandu Costa se apresenta hoje na 2ª Mostra de Música Erudita do Sesi de São José

VIVER&

- 11:12

Paula Maria Prado

São José dos Campos



Com a proposta de promover o acesso da sociedade à diferentes expressões artísticas, o Sesi São José traz a 2ª Mostra de Música Erudita. Hoje, se apresenta na unidade aquele que é considerado o mais violonista do país, Yamandu Costa, às 19h30.



Amanhã será a vez da Bachiana Filarmônica SESI-SP com Arthur Moreira Lima, também às 19h30. E, domingo, sobe a palco a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, às 11h.

O foco das apresentações está na troca de ideias entre o popular e o erudito. A série busca ainda explorar a mistura de diferentes linguagens musicais, com a utilização de diversos instrumentos musicais.



Bate papo. Além do espetáculo, haverá um bate-papo entre os público e os grupos. Neste diálogo, os artistas revelarão as singularidades do gênero, processos de composição e os contextos e curiosidades das obras, período histórico e instrumentação. Ingressos são gratuitos.