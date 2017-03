web youtube pretende acabar com a censura

VIVER&

da plataforma de vídeos, conteúdos LGBT estavam em 'Modo de Restrição'



A plataforma de vídeos on-line YouTube começou a semana sendo alvo de críticas na internet após usuários perceberem censura a conteúdos voltados ao público LGBT.

Em uma página no blog de criadores da plataforma, Johanna Wright, executiva da companhia, admitiu o erro. "Nos últimos meses, e definitivamente nos últimos dias, tivemos muitas questões sobre o que é o 'Modo de Restrição' e como funciona", escreveu. "O ponto é, que esta ferramenta não está funcionando do jeito que deveria. Pedimos desculpas e iremos consertá-la."

Apesar de anunciar que o sistema de restrições passará por reformas, Johanna Wright pediu paciência e revelou que o processo pode ser demorado. "Vai levar um tempo para fazer uma auditoria completa na nossa tecnologia e rodar as novas mudanças. Por favor, cooperem conosco."

De acordo com o YouTube, a ferramenta foi criada inicialmente com a intenção de ajudar pais e escolas a controlar o tipo de conteúdo visto na plataforma.