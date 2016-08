Web série 'Stranger Things' terá 2ª temporada

VIVER&

"Stranger Things" ganhará segunda temporada em 2017. A notícia, que animou os fãs, foi anunciada pela Netflix esta semana.

Segundo o serviço de streaming, a próxima fase da série sucesso entre os assinantes do serviço terá um total de nove episódios, um a mais do que na primeira temporada.

Os irmãos Matt e Ross Duffer, criadores do suspense, voltarão como roteiristas. Eles vão repetir a parceria com Shawn Levy e Dan Cohen como produtores executivos.

O anúncio da nova temporada da série veio acompanhado de um teaser, que traz alguns termos escritos , talvez títulos dos episódios.

São eles: "Madmax", "O Menino que Ressuscitou", "A Plantação de Abóboras", "O Palácio", "A Tempestade", "O Girino", "A Cabana Secreta", "O Cérebro" e "O Irmão Desaparecido no Outono de 1984".

Todos os personagens devem se manter no elenco. Além deles, outros quatro serão apresentados na trama.