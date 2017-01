Web série 'Aldo' no netflix

VIVER&

"Aldo - Mais Forte Que o Mundo", filme exibido no formato de minissérie pela Globo no início deste, não entrou e nem entrará no aplicativo Globo Play, conforme foi anunciado pela emissora antes mesmo da estreia da atração.

A produtora Black Maria, responsável pelo longa metragem, já estava em negociação com o serviço de streaming Netflix. O fechamento do contrato impossibilitou a emissora carioca de manter a série na sua plataforma.

A Globo, inclusive, já tirou o seriado do serviço on-line. No Netflix, o "Aldo - Mais Forte que o Mundo" estará disponível a partir de março em seu catálogo.

Trama.

O filme conta a história real do lutador José Aldo, vivido por José Loreto. Para enfrentar seus demônios internos, ele encontra na luta sua válvula de escape.

Acreditando em um futuro como lutador, Aldo aceita se mudar de Manaus para o Rio de Janeiro, onde passou a morar de favor em um pequeno alojamento da academia.

E precisará ralar muito para ganhar o voto de confiança do treinador Dedè Pederneiras (Milhem Cortaz) e iniciar assim sua carreira no MMA (Artes Marciais Mistas).