uma Homenagem ao Ratinho

É bom prestar atenção porque hoje, por causa de Uruguai e Brasil, em Montevidéu, a programação da Globo estará bem modificada...

... A bola rola a partir das 8 da noite. O "Jornal Nacional", por exemplo, vai começar às 7 e meia da noite.

O evento da Band, para a apresentação da sua nova programação, está confirmado para o dia 29...

... Está tudo organizado para isso, mas ainda existem pequenas questões sobre alguns produtos, planejados para a grade deste ano. Faltam ainda algumas necessárias autorizações.

A apresentadora Luciana Gimenez tem tudo para se transformar no grande nome da programação da Rede TV! A dúvida é se ela realmente tem interesse nisso, porque as vezes parece que não, ou se é a sua produção que deixa a desejar...

... Fato é que seus programas continuam marcando passo há muito tempo.

Olha que interessante: o "Pesadelo na Cozinha", do Erick Jacquin, semana passada, deu 4,8 de média na Band, audiência da Grande São Paulo. O "MasterChef", nesta terça, fechou com 4,7.

A serviço da Record, Fábio Ramalho foi ao Uruguai acompanhar a movimentação dos torcedores brasileiros, devido ao duelo desta quinta pelas Eliminatórias.



bate - rebate



CANAL 1



Tá dentro

Sophia Abrahão já está reintegrada à equipe do "Vídeo Show". Nesta quinta, ela volta ao programa para apresentar com Otaviano Costa. Joaquim Lopes retorna na sexta, mas, em abril, durante suas férias, o "Vídeo Show" terá novamente Sophia na bancada.

Olha só

O painel da Kantar Ibope, data de 19 de março, indica que 96% dos domicílios de São Paulo já estão habilitados para receber o digital. Isto significa que, estivesse marcado para hoje o desligamento do analógico, menos de 4% ficaria sem televisão.

Outro assunto

Ninguém, a não ser os diretamente envolvidos, têm conhecimento da estratégia da Simba, empresa criada a partir de uma joint venture da Record, SBT e Rede TV!

O que se sabe

E aí já é possível até apostar alguma coisa se o ameaço da interrupção vai mesmo acontecer no dia 29, mesma data do desligamento do analógico. É quase certeza que não. Sabe-se até que Record, SBT e Rede TV!, pensam diferente sobre o assunto.

Encontro

A última, em 2015, foi desmarcada às vésperas, mas agora, dizem, está confirmada para 27 a 30 de abril, no Guarujá, uma convenção de todo o departamento comercial da Record. As afiliadas, com dúvidas sobre a tabela e na questão dos repasses, esperam ansiosamente por isso.

A propósito...

De Record, até sobre a questão da data, já bateram o martelo sobre a próxima "A Fazenda". Setembro é o mês escolhido para a sua estreia. Roberto Justus será o apresentador.

Expectativa

O próximo "Troféu Imprensa" vai acontecer no começo de abril. Entre as suas particularidades, há uma expectativa forte sobre a presença do Jô Soares. Se ela irá se confirmar ou não. Ele foi um dos escolhidos no ano passado. O Jô não dá o ar da graça em televisão nenhuma, nem na própria Globo, desde que saiu

Parte 2

Tudo caminha para que o "Procurando Casseta & Planeta" tenha uma segunda temporada no Multishow. Os textos, pelo menos, já estão prontos.

Problema maior - 1

É louvável quando um grupo de pessoas se une em favor de uma boa causa. Agora, por exemplo, há o movimento de alguns artistas em favor do Joaquim, menino de Ribeirão Preto, que sofre Atrofia Muscular Espinhal. O objetivo é alcançar R$ 3 milhões para o seu tratamento.

Problema maior - 2

Não podemos esquecer, no entanto, que o Brasil ainda não possui medicamento aprovado para este mal e outras 10 mil pessoas são portadoras da mesma doença. O problema, como se observa, é mais amplo e tem que receber apoio e atenção especialmente das autoridades.



Em mais uma tentativa de alavancar sua audiência e fazer frente aos disparados "The Voice Kids", da Globo, e ao Geraldo Luís, na Record, o "Domingo Legal" se fez valer da sempre forte presença do Ratinho no seu último programa.

E tudo foi muito bem enquanto se resumiu a uma matéria, perfeitamente conduzida pelo Celso Portiolli, de como foi e é a vida dele, o seu dia-a-dia e um declarado amor ao SBT - onde afirmou que até construiria uma casa para morar lá dentro.

Fosse só isso e parasse por aí já estaria de ótimo tamanho, mas não. Os depoimentos gravados e a presença no palco se resumiram a alguns, que nem tanta importância têm ou tiveram, na ordem das coisas, esquecendo ou não dando quase destaque nenhum a outros que ajudaram e ainda contribuem com a história do "Programa do Ratinho" até hoje.

Casos de Magdalena Bonfiglioli, Xaropinho, Sombra, Ney Inácio entre os principais.

Descuido ou esquecimento lamentável e que deixa ressentimentos, muito provavelmente até no próprio Ratinho.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery