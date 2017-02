um Recado ao André Henning

VIVER&

Foi definida ontem a participação do ator Lucas Lucco em "Sol Nascente". Vai aparecer nos capítulos finais como um professor de medicina veterinária. E irá despertar o interesse da Giovanna Lancelotti.

O ator Bukassa Kabengele, depois de "Liberdade Liberdade", foi chamado pela Globo para "Os Dias Eram Assim"...

... Nesta nova supersérie, em início de gravações no Rio, ele foi escolhido para ser Josias, marido da personagem de Mariana Lima.

O "Como Será?", da Sandra Annenberg, aos sábados, na Globo, está procurando pessoas que queiram ajuda especializada para resolver seus problemas...

... As histórias de cada um irão integrar a nova temporada do quadro "Posso Ajudar?"', com estreia prevista para o segundo semestre...

... A única exigência é que as pessoas interessadas precisam morar em São Paulo.

Record e SBT, especialmente, sempre se mostram muito interessadas em divulgar seus feitos de audiência. E uma cutucar a outra...

... Ontem foi a vez da Record falar das suas vitórias sobre o programa de fofocas da concorrente...

... Curioso é que nenhuma das duas, em ocasião nenhuma, cita a fonte que é o Ibope.



bate - rebate



CANAL 1



Reconhecimento

O trabalho que o Esporte Interativo faz na Liga dos Campeões é exemplo da boa cobertura de uma competição de futebol. Inclusive com direito a equipe completa no estádio. Uma estrutura digna de elogios. E isto não é um morde e assopra, apenas um necessário reconhecimento.

Menina fantasma

A atriz Larice Castro é a nova Menina Fantasma do "Programa Silvio Santos". Vai substituir Anna Lyvia Padilha e a sua primeira aparição será neste próximo domingo, direto de um necrotério.

Cuidado com isso

Nada contra "pegadinha", até porque tem quem gosta... Mas, domingo desses, no mesmo "Programa Silvio Santos" foi ao ar uma com supositório infantil na farmácia. Tinha que enfiar um desses em quem criou tamanha estupidez.

Mais um

Léo Dias também foi integrado à equipe que vai trabalhar na cobertura do carnaval de Salvador pelo SBT, ao lado de Karyn Bravo, Hellen Ganzarolli e Celso Portiolli. Na quinta-feira, ele já deve fazer os primeiros flashes e se apresentar no "Fofocalizando", direto de lá, na sexta-feira.

Rei de Roma

O Fox Sports está bem próximo de "repatriar" o ex-jogador e nos últimos tempos treinador Falcão, para as funções de apresentador e comentarista esportivo. Na Copa do Mundo de 2014, ele já teve uma passagem lá. Agora, está novamente em vias de.

Data marcada

A Record programou para 10 de março a estreia do "Legendários", do Marcos Mion e cia., nas noites de sexta-feira, num troca-troca com a sessão de filmes . O "Legendários", internamente, é considerado um produto muito forte, consolidado, na grade de sábado, e essa mudança cria uma boa expectativa.

Espaços preenchidos

A estratégia da Record, com as mudanças que se efetivam, é reforçar a linha de show durante a semana. Que ficará assim: Segunda, o formato "Dancing with the stars" com a Xuxa; às terças e quintas, "Power Couple"; às quartas, o "Gugu", e sexta, o Mion. Cada dia, um programa às 22h30.

Não adianta nada

A implantação da TV Digital não tem nada a ver com recepção de sinal. São coisas completamente distintas e uma não irá resolver o problema da outra. Exemplo: em regiões de Santa Catarina, Vale do Itajaí e Blumenau, entre elas, SBT SC, RIC TV, Record News SC e RBS TV estão com sinal HD muito fraco. A Rede TV!, então, nem entra.

Big Fone

Pensa que é só o "BBB" que tem "big fone"? Engano seu. O SBT também tem, e há muito tempo, especialmente quando o seu dono entra de férias e, mais tranquilo em Orlando, vendo as coisas de lá, resolve ter ideias para a sua emissora daqui. Quando o telefone toca é sempre aquilo, porque nunca se sabe o que vem. É correria, meio que pavor e até ambulatório, em alguns casos.

Folia

Bom saber que a Band vai contar com os trabalhos da Lígia Mendes na sua cobertura de carnaval em Salvador. Ela vai trabalhar ao lado do Gominho, Francine Piaia, China e Juliana Guimarães. O desejo é que tanto Band quanto SBT consigam transmitir e fazer chegar no vídeo, o tão divertido Carnaval da Bahia.



Caro André, você é um alguém que eu gosto de graça e não apenas por ser filho de quem é, Hermano Henning, amigo dos tempos que fazíamos futebol na rádio Difusora, de Guarulhos.

Desde o começo, como repórter e apresentador esportivo da Band FM antes e Transamérica depois, acompanhei sua mudança para a televisão.

E você reúne todas as condições de um bom narrador, na altura e peso de outros excelentes. Tem timing, vocabulário, é dedicado, só que inventou de berrar nas transmissões de futebol. Parece até norma da casa, em se tratando do Esporte Interativo, porque todos os outros entram na mesma pilha.

PSG e Barcelona, foi um jogo empolgante, é verdade, com quatro gols, mas com você foi uma gritaria do começo ao fim. Não deixou barato nem em arremesso lateral, como se isso pudesse somar algo de positivo ao seu trabalho ou influenciar nos números da audiência. Ao contrário. Vai por mim, baixa o volume que você vai se dar muito bem. Abraço.

PS: desculpe colocar "todos" na conversa, é que a maioria tem a mesma opinião.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery