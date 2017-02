um desafio: fazer tv no SBT

VIVER&

Um tema importante: Mariana Godoy entrevista nesta sexta-feira, às 22h45 na Rede TV!, o secretário da Previdência Social Marcelo Caetano, para falar sobre aposentadoria.

Alguém sabe dizer o que acontece com a rádio Bandeirantes - Campinas? Parece que "respira por aparelhos".

Adriane Galisteu e André Marques vão gravar, em março, episódios da próxima temporada do "Desengaveta", da Fernanda Paes Leme, no GNT.

Depois do Chile, começam no Rio de Janeiro as externas de "Os Dias Eram Assim", Super Série que a Globo vai exibir no horário das 23h.

Pessoal que acompanhou a apresentação do elenco do "Power Couple 2", segunda-feira na Record, não conseguiu esconder a frustração, imediatamente após a revelação dos nomes escolhidos...

... Havia grande expectativa em torno das presenças de Gracyanne Barbosa e Nicole Bahls "para garantir o espetáculo". Mas não.

O recomeço da Chapecoense, clube marcado por uma das maiores tragédias do esporte mundial, é tema do programa "Caminhos da Reportagem", hoje, 20h30, na TV Brasil.

Globo respira mais aliviada com os resultados de "A Lei do Amor". A novela, especialmente em janeiro, experimentou um crescimento de audiência .



bate - rebate



CANAL 1



Devaneio

Na TV, como em tantos outros setores, o jogo da insistência muitas vezes leva o telespectador a se acostumar com

qualquer coisa, por melhor ou pior que ela seja. É nisso que

Silvio Santos aposta, apoiado em outros devaneios do passado, ao insistir com o jovem

Dudu Camargo na apresentação de um telejornal. É o 1, 2, 3, atrás da porta.

Já disse e repito

Nada, pessoalmente, contra o jovem, a quem sequer conheço, mas o jornalismo da televisão não pode ser tão desrespeitado a ponto de se colocar um qualquer e sem qualquer habilitação na apresentação de um telejornal. O resultado não pode ser diferente, tamanha a esculhambação, ao permitir a este alguém o direito de dançar ou ensaiar um strip tease no final das suas edições. Compactuar com isso é insanidade e uma completa irresponsabilidade.

Bate no caixa

Televisão é um brinquedo caro. Ninguém, em tempo nenhum, pode se dar ao luxo de querer brincar com ela, porque acaba em prejuízo. É desaforo com o dinheiro. E o SBT, nem ninguém, pode se dar ao luxo. Santo nenhum vai se atrever a anunciar num jornal desses.

Números

No Ibope, os resultados dessa imprudência também não são diferentes. Desde o momento que Luiz Bacci assumiu as manhãs da Record, o SBT já mexeu exatas 26 vezes na sua programação da manhã. Na média, dá mais de uma mexida por mês. Vamos ver até quando essa insensatez vai continuar.

Está no mercado

O SBT demitiu terça-feira Alex Gusmão, editor-chefe e âncora do "Jornal do SBT - Brasília". "O motivo alegado é financeiro. A crise bateu à porta...", postou o jornalista. Em seis anos, foi sua terceira passagem pela emissora, onde trabalhou também como repórter.

Desligamento

O presidente da Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações, Juarez Machado, está confirmando para 29 de março o desligamento do analógico em São Paulo e em 38 cidades do entorno. Salvo qualquer mudança de última hora, o cronograma está mantido.

Memória

Nesta quinta-feira, o SBT volta a exibir programas inéditos de "A Praça É Nossa", mas reservando os dois últimos blocos para homenagens. Hoje, por exemplo, o humorístico resgata a estreia do Golias.

Atraso

Não será mais na próxima segunda-feira a volta do Ratinho, ao vivo, no SBT. O seu retorno foi adiado para o dia 20, porque os novos cenários do programa não ficaram prontos.

Família Silva

Para matar a saudade e atender pedidos, a direção da Globo avalia a proposta de reprisar alguns dos melhores episódios de "A Grande Família". Foram 14 temporadas, até sair do ar em 2014.

Assunto da vez

No seu programa deste próximo domingo na GloboNews, Fernando Gabeira vai percorrer os aeroportos de Paraty, Angra e Ubatuba, uma região frequentada por pessoas ricas e com alguns desastres célebres. O objetivo é discutir as condições de segurança numa região com chuvas frequentes e imponente presença da Serra do Mar.



O SBT acaba de trocar o seu comercial. Saiu Glen Valente e entrou Marcelo Parada, mas que ninguém espere dele qualquer milagre ou a façanha de tirar coelho da cartola.

Mais importante que nomes ou a saída de um e a entrada do outro, o problema maior ainda será o de sempre e de muito tempo, que é a falta de uma grade de programação estabilizada na emissora.

Como é possível para alguém querer praticar qualquer venda sem a certeza da sua existência? Ou que esse produto estará disponível amanhã?

Modificações.

As mudanças são tantas e em escalas tão altas, que para o mercado chega como bagunça e desorganização. Hoje, diante dessa maneira de proceder, existem sérias dificuldades em se levar o SBT a sério.

Isto, aliás, ao contrário de todas as concorrentes, muito mais disciplinadas e comprometidas com seus anunciantes e para com o próprio telespectador.

O desafio para o SBT e para os que nele trabalham é fazer uma televisão como se deve.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery