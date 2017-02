tv Victor pede para ser afastado do 'the voice'

VIVER&

- 04:37

Cantor foi acusado de violência doméstica por sua esposa, Poliana



O cantor sertanejo Victor Chaves, que faz dupla com o seu irmão Leo, pediu para se afastar do programa "The Voice Kids" (Globo), após polêmica relacionada a denúncia de que teria agredido a sua esposa

Na última sexta-feira (24), Poliana Chaves registrou uma ocorrência contra o marido. Ela afirmou ter sido agredida a chutes pelo cantor. Ainda segundo ela, a briga começou por motivos fúteis.

No entanto, depois de ter prestado queixa e ter sido encaminhada para a Delegacia da Mulher, segundo a Polícia Civil, Poliana desistiu de prestar depoimento e se recusou a fazer exame de delito.

Já no sábado (25), foi a vez da mãe de Victor registrar uma queixa contra a nora. A polícia não informou o motivo dela ter feito a ocorrência. Limitou-se a dizer que "o caso está sendo apurado".

"Esta semana aconteceu um fato importante envolvendo um dos técnicos do nosso programa. Uma acusação bastante grave de violência doméstica envolvendo o Victor. A Globo repudia toda e qualquer forma de violência e acredita que essa acusação precisa ser apurada com rigor, garantindo o direito de defesa na busca da verdade", afirmou o apresentador André Marques no programa exibido no domingo. "Victor, inclusive, nos procurou informando que iria se afastar do programa para se dedicar a esse caso", continua.

Segundo comunicado, em respeito às crianças, a Globo decidiu manter o programa tal como ele já foi gravado. Mas o jornalismo continuará acompanhando o desenrolar do caso.

Reviravolta.

Posteriormente, Poliana divulgou nas redes sociais uma carta em que nega qualquer tipo de violência. Mas, segundo a polícia, as investigações continuarão.

No Instagram, Leo escreveu: "Qualquer ser humano em situações emocionais adversas está sujeito a atitudes precipitadas e inconsequentes. Ainda mais estando grávida. Poliana tem grandes qualidades e, diante de tudo isso, ofereço minha compreensão e respeito. (...) Me posiciono com apoio aos dois e sem julgamentos", disse. Segundo nota da assessoria da dupla, não houve qualquer tipo de agressão.