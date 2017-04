tv teve crescimento de 15%

VIVER&

A Band foi a primeira emissora a chegar à Síria para cobrir os efeitos dos mísseis disparados pelos EUA. Yan Boechat entrou a partir do "Café com Jornal" da sexta-feira direto da cidade de Homs, a 40 km das bases atingidas pelos mísseis.

"Domingão do Faustão" atingiu recorde de audiência em S. Paulo no último domingo. Marcou 20 pontos de média com 33% de participação. O "Fantástico" e o "BBB" foram outros destaques da Globo domingo.

Vai sair em junho, pela Contexto, o livro sobre Rolando Boldrin, escrito por Willian Corrêa.

Novela "Novo Mundo", da Globo, promete fazer história. Impressiona, especialmente, pelo trabalho da sua produção.

Record está mexendo nas datas de estreias das suas próximas novelas. O certo é que tanto "A Escrava Isaura" como "O Rico e Lázaro" terão as suas exibições esticadas. Mas não se sabe quant o.



bate - rebate



CANAL 1



Rapapá

Está prevista para breve uma mudança profunda nos quadros do SporTV. A sua direção entende que um trabalho de renovação, em todos os seus setores, deve ser colocado em prática.

Um pouco demais

O programa "Dancing Brasil", da Xuxa, além da sua exibição na segunda passada, dia 3, foi reprisado sábado na Record e no domingo à noite, na Record News. Nada demais se este não fosse um canal de notícias.

Outra curiosidade

Na mesma Record News, depois da Xuxa, entrou a reprise do "Domingo Espetacular", levado ao ar na noite do mesmo dia na Record. News, que é bom, nada.

Nova casa

Gabriela Mayer, que apresentava o jornal do meio-dia, deixou a TV Cultura na última sexta-feira, para agora se integrar aos quadros da BandNews. Por enquanto, só rádio. Mas vem televisão por aí. Gabriela é uma profissional muito bem preparada.

E olha só

A saída da Gabriela para a Band propiciou a escalação de Ana Paula Couto para apresentar o "Jornal da Cultura", edição da hora do almoço. Ex-GloboNews, ontem já foi o seu primeiro dia. No final, todos saíram ganhando

Assunto sério

Davi Lacerda, da equipe do Rogério Gomes, foi afastado dos trabalhos de "A Força do Querer", porque uma criança veio a sofrer hipotermia em cena dirigida por ele. E assim continuará até que o caso seja apurado. A Globo, consultada, informa que "não comenta casos internos".

Estrago

Na Rede TV! - Rio, como era de se esperar, a corda arrebentou do lado mais fraco. Renata Braga foi demitida da direção de jornalismo da emissora carioca, atendendo pedido do diretor administrativo Conrado Nobili. Laura Machado, que era chefe de redação, assumiu em seu lugar.

Follman no Fox Sports

Jakson Follmann, goleiro da Chapecoense, 24 anos, acidentado no voo da LaMia, em 28 de novembro do ano passado, assina hoje com o Fox Sports. Um novo desafio em sua vida. Follmann passará a ser comentarista de goleiro, função inédita em se tratando de equipe esportiva da TV e rádio brasileiros.



O volume de merchandising na televisão brasileira observou crescimento de 14,5% no ano passado, somando mais de 19 mil ações, de acordo com o estudo "Retrospectiva e Perspectiva 2016", realizado pelo Kantar IBOPE Media.

Do total de 1.455 anunciantes presentes na TV, metade investiu exclusivamente neste formato de divulgação de produto, sendo que a maior parte delas foi feita em programas de auditório, que concentram 58% da verba destinada às ações comerciais realizadas.

Dentre os formatos, o preferido ainda é o testemunhal, responsável por 59% do total. Cerca de 30% de todo investimento em merchandising é proveniente dos setores farmacêutico e de higiene pessoal e beleza que, juntos, somam o equivalente a R$ 2,4 bilhões. Dinheiro que faz toda uma diferença.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery