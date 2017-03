TV Tetê prezoto garante vaga no 'the voice kids'

VIVER&

Cantora de Campos do Jordão vai para a semi final do 'talent show'

Tetê faz aula de teatro

e canto há bastante tempo na Fundação Maria Aguiar e já participa de musicais



A menina Maria Tereza Prezoto, conhecida por Tetê, 13 anos, de Campos do Jordão, garantiu sua vaga no "The Voice Kids" (Globo). A cantora -mirim faz parte do time de Ivete Sangalo e se apresentou no último domingo, na fase dos shows "ao vivo" do programa.

Tetê cantou "A Lua e Eu", clássico da MPB, de 1975, conhecida na voz de Cassiano, e popularizada nos anos 1990 pelo grupo de pagode Pixote.

"Achei que esse final aí não ia terminar. Está ficando complicado, hein, Ivete", brincou o apresentador André Marques sobre a forma como a menina optou por encerrar a música. "Tetê trouxe um clássico de Cassiano com uma emoção...", concordou o jurado Carlinhos Brown.

A menina concorreu a vaga junto de Ana Clara, de 11 anos; Thomas Machado, de 9; e Duda Bonini, de 10 anos.

"Muito difícil aqui para mim porque vocês arrasam", falou Ivete. "Como todo o mundo arrasou, minha escolha é mais para o que está por vir e não pela apresentação de hoje. Vou escolher uma, mas todas as três continuam no meu time, no meu coração: Tetê", anunciou a baiana.

Já o público escolheu Thomas Machado para continuar na competição.

"Quero agradecer vocês que virarm para mim, Deus, minha família, e agradecer a Fundação (Maria Aguiar, de Campos do Jordão) e quem me apoiou muito. Sem vocês eu não teria nada", disse a cantora.

Extra.

O cantor Victor Chaves não participará mais das edições ao vivo do programa. Apenas seu irmão e parceiro sertanejo na dupla, Léo, permanecerá no júri.