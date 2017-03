TV Tetê prezoto fica de fora do 'The Voice kids'

VIVER&

Menina de Campos do Jordão deixou o programa no último domingo

Cantora-mirim escolheu a música 'True Colors', de Cindy Lauper, na briga por uma vaga

na final da atração



Maria Tereza Prezoto, conehcida como T etê Prezoto, de Campos do Jordão, infelizmente, foi eliminada no último domingo (28) no talent show "The Voice Kids" (Globo). A menina, de 13 anos, fazia parte do time de Ivete Sangalo.

Tetê concorreu a uma vaga na final com os cantores-mirins Luis Arthur Seidel, de 12 anos, Franciele Fernanda, 14, e Thomas Machado, de 9.

Para essa fase da competição, a menina escolheu uma música de Cindy Lauper, "True Colors", e fez uma apresentação emocionante.

"A coisa menos importante hoje é essa escolha, porque todos têm muito talento. Mas nossa missão é ensinar alguma coisa, embora a gente tenha dito pouca coisa, porque vocês já vieram com muito talento", afirmou Ivete.

"Vou seguir meu coração maternal: Thomas. Mas quero dizer a vocês todos: vocês conseguem perceber no meu olhar e na minha voz a minha paixão por vocês?", continuou a cantora baiana.

No final Tetê agradeceu a todos que a apoiaram e continuam apoiando. A menina é aluna da Fundação Maria Aguiar, de Campos do Jordão, onde faz aula de canto e teatro há anos.