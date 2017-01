TV tete no time de ivete

VIVER&

The Voice: jovem de Campos do Jordão faz jurados virarem as cadeiras



Maria Tereza Prezoto, conhecida como Tete, de 13 anos, moradora de Campos do Jordão, fez muita gente ficar com o coração na mão no último domingo (15).

Participante do "The Voice Kids", a menina engasgou logo no começo da música "Seria Tão Fácil", conhecida na voz de Tânia Mara. E enquanto tirava o microfone da boca para tossir, as cadeiras dos jurados se viraram para ela.

"Você cantou lindamente", disse Ivete Sangalo. "Quantas vezes todos nós já tivemos pigarro ou passamos por situações até mais adversas?", continuou. Tete, aliás, foi uma das mais elogiadas do dia.

"Ela se aproveitou de um escorregão para levantar e cantar mais forte", afirmou Leo, da dupla com Vitor. "Você nos encantou", completou o irmão.

"Vencer o medo é o primeiro passo para quem quer voar", cravou a menina, que faz parte do grupo de alunos da Fundação Maria Aguiar, e faz aula de teatro e canto há bastante tempo e já participa de musicais.

A jovem é, até o momento, única representante da RMVale no show de talentos.