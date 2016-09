TV terror e suspense na globo

VIVER&

Estreia hoje na TV a aguardada série "Supermax", às 23h20 na Globo. Na trama, 12 pessoas são confinadas num presídio de segurança máxima desativado na Amazônia para disputar um prêmio de R$ 2 milhões. Em comum, todos os participantes já tiveram problemas com a justiça.

À medida que a história avança, os protagonistas e o público percebem que a sorte mudou. Depois de perderem contato com a produção do programa, não terão mais de lutar pelo prêmio, mas pela própria sobrevivência.

Durante os 12 episódios --os 11 primeiros já foram disponibilizados para os assinantes da Globo Play, plataforma de vídeo da emissora--, eventos bizarros acontecem, inclusive com o aparecimento de criaturas sobrenaturais.

"Supermax" reúne gêneros pouco explorados na teledramaturgia brasileira: terror e suspense. Escrita por nove roteiristas, a produção foi inspirada nas chamadas "writting room" das séries americanas, um esquema de trabalho coletivo com tramas criadas por várias cabeças.

Entre os nomes, Marçal Aquino, Raphael Draccon e Bráulio Mantovani. No elenco, Cleo Pires e Mariana Ximenes, entre outros.