TV Taís araújo no gnt

O GNT ainda não confirma, mas a atriz Taís Araújo pode ser uma das quatro apresentadoras do programa "Saia Justa", em 2017. A atriz substituirá a jornalista Barbara Gancia e a atriz Maria Ribeiro, que não tiveram seus contratos renovados para a próxima temporada

As duas apresentavam o programa ao lado de Astrid Fontenelle e Mônica Martelli, que continuam o comando da atração. Segundo nota da emissora, "a renovação do elenco faz parte da história do programa"

Bárbara e Maria estavam na atração desde 2013. Entre os nomes que já integraram o elenco estão Mônica Waldvogel, Fernanda Young, Rita Lee, Marisa Orth, Betty Lago, Maitê Proença e Luana Piovani.

A GNT ainda busca uma quarta integrante para atração.

A mulher do ano.

Taís Araújo é atriz e jornalista e foi uma das primeiras negras a conquistar papel de destaque na televisão. Sob os holofotes, ela levanta discussões sobre desigualdade e racismo na sociedade.

Taís ganhou em 2016 o título de "Mulher do Ano" pela revista "GQ" (Globo). Hoje, ela é casada com o também ator Lázaro Ramos, com quem tem dois filhos: João Vicente, de quatro anos, e Maria Antônia, de um.