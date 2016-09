TV sbt confirma Larissa manoela em nova trama

VIVER&

Fãs da atriz Larissa Manoela podem comemorar: a menina está confirmada no elenco de "As Aventuras de Pollyanna", novela que irá substituir o folhetim "Carinha de Anjo" no SBT. Mas, desta vez, ela não fará a protagonista.

Após "Cumplices de um Resgate", no ar até dezembro deste ano, Larissa tirará férias.

Ela deverá ficar quase um ano longe das novelas, dedicando-se a estudos, shows, cinema e gravações de CDs.

"As Aventuras de Pollyana" tem previsão de estreia para início de 2018, mas tudo também vai depender do rendimento de "Carinha de Anjo".