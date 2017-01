TV participantes do 'Power couple'

VIVER&

Record revela os casais da segunda temporada do reality show

A Rede Record apresentou ontem os nomes dos casais que farão parte da segunda edição do reality show "Power Couple Brasil". A atração estreia em 7 de março e, dessa vez, contará a participação de 11 casais -- na edição passada foram apenas oito.

Estão entre os selecionados o rapper Thaíde; o humorista Marcelo Ieié; e os cantores Silvinho Blau Blau e Rafael Ilha com suas respectivas esposas. Entre as mulheres, destaque para a ex-panicat Carol Narizinho e a funkeira MC Marcelly com seus maridos.

As gravações do programa começam nessa semana. Os casais famosos serão confinados em uma mansão em São Paulo e precisam enfrentar provas de resistência, habilidade e raciocínio. Tais testes mostrarão como é a relação dos casais.

Em cada fase, eles acumularão dinheiro ou serão eliminados até que restem apenas duas duplas. O público escolherá o casal vencedor, que levará para casa o prêmio acumulado durante o programa e que pode chegar a R$ 1 milhão.

"O casal vencedor da edição passada, Laura Keller e Jorge Souza, era audacioso. Apostou alto e, ao vencer, conseguiu levar pouco mais de R$ 700 mil. Vamos ver como vai ser, estamos apostando nessa galera. Se a edição passada foi boa, que essa seja ótima", afirmou ontem na coletiva o apresentador Roberto Justus.

Estão também no programa os casais: Suyane Moreira e Mauricio Ribeiro; Lorena Bueri e Diego Cristo; Fábio Villaverde e Regiane Cesnique; Naiara Justino e Cairo Jardim; Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues.