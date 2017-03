tv paola encara prova 'espinhosa' em estreia

VIVER&

Quarta temporada de Masterchef estreia hoje, às 22h30, na Band

Temporada volta a ter competidores amadores; programa ganhou novo cenário e mais participantes



A chef de cozinha Paola Carosella passou por maus momentos nas gravações da nova edição do programa 'Masterchef Brasil' (Band). A jurada precisou interromper as gravações do programa e avisou: "tem um espinho espetado na minha língua".

Tudo por causa de um participante que fez um frango com com angu e ora-pro-nóbis, uma planta comestível, que possui uma flor cheia de espinhos. O programa, que estreia hoje, mostrará o sufoco de Paola.

Não foi nada grave. E a chef aceitou o pedido de desculpas do participante.

Nova dinâmica.

Como OVALE

adiantou na edição de final de semana, o programa que estreia às 22h30 sofreu mudanças e promete agitar as redes sociais.

Dessa vez, mais de 27.500 pessoas se inscreveram para o programa. Do total de inscritos, 640 participaram de testes presenciais e apenas 75 deles foram convocados para a primeira audição com os jurados.

E mais: conseguir uma vaga para entrar na cozinha ficou ainda mais difícil. Os 40 cozinheiros que passaram pelo crivo dos jurados se enfrentam na segunda etapa eliminatória, que terá uma nova dinâmica.

"Depois de conseguir o avental, os candidatos são emparelhados em duplas ou quartetos pelos jurados para embates específicos: o desafio da massa, da sobremesa, da cozinha caipira, da cozinha oriental, entre outros. Apenas 21 deles conseguirão entrar na cozinha do MasterChef", disse o diretor do programa, Patricio Díaz.