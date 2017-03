TV paga: uma dura realidade

VIVER&

Depois de protagonizar cenas quentes com Maitê Proença em "Liberdade Liberdade", o ator Davi Junior foi chamado pela Globo para fazer "Pega Ladrão". Ele será um alto executivo, filho de Irene Ravache, na próxima novela das sete.

Aline Riscado está fora do "Pânico", mas não deve ficar fora da TV. Já existem propostas para novos trabalhos.

Globo, na tarde desta quarta-feira, transmite apuração dos desfiles do Rio.

"Poltrona 27", adaptação do romance homônimo de Carlos Herculano Lopes, estreia no Canal Brasil, segunda que vem, 21h.A série, em seis episódios, reúne histórias ouvidas por um escritor, Francisco (Tuca Andrada), durante as suas viagens pelas estradas de Minas Gerais.

Benedito Ruy Barbosa está em tratativas finais para renovar seu contrato na Globo. Ele, as filhas e os netos. É um contrato família.

Na Record News, a partir desta quinta-feira, às 22h30, a "Nascar" terá narração de Marco Túlio Reis, comentários de Erick Gabriel e apresentação de Marcela Rahal.



Bacci renovou

Ainda em férias, Miami e Salvador no circuito, Luiz Bacci renovou contrato com a Record. Assinou por mais dois anos. O seu compromisso agora vai até abril de 2019.

Programação normal

A Record não ignorou o carnaval, mas só dedicou a ele informações nos seus telejornais. Porém, fez o "Hoje em Dia" ser apresentado, ao vivo, todos os dias.

Atendimento

São muitas as solicitações para que o Netflix informe a respeito da sexta temporada e da primeira parte da sétima temporada de "The Walking Dead". Os seus assinantes têm encontrado dificuldades para obter informações.

Não existe informação

Que o SBT vai voltar com o "Show do Milhão" é verdade. Que será um programa só com crianças também é. Mas dizer que Patrícia Abravanel será a sua apresentadora, ainda não. Esta, aliás, é uma informação que nunca existiu.

Volta do programa

Como fato concreto sobre essa iniciativa do SBT em voltar com o programa são as poucas providências tomadas até agora, mediante ordens que partiram de Orlando. Remontar o cenário e mandar para lá um vídeo da sua montagem.

Depois outra

Nada até agora existe sobre quem irá apresentar o novo "Show do Milhão". Silvio Santos nunca, ou pelo menos até agora, não revelou a ninguém quem fará este trabalho. Se a sua filha Patrícia ou ele próprio.

Forno & Fogão

A TV Gazeta, na dela, mas ainda em segredo, prepara para segunda-feira, 6, a estreia do "Cozinha Amiga". Programa diário, com meia hora de duração, a partir das 13h30, sempre comandado por um chefe de cozinha diferente convidado pela emissora.



Vez por outra surgem afirmações que a TV paga, hoje, é a segunda classificada de audiência, ficando apenas atrás dos índices da Globo, mas à frente de todos os outros canais convencionais.

De fato, isto corresponde à realidade e aos números apurados. Nada a contestar; porém, por interesses duvidosos ou desinformação mesmo, esta é uma verdade que nunca é colocada por inteiro.

Dados.

Considerando o PNT de janeiro passado, a Globo fechou com média 13,2, como soma do seu resultado nos dois sistemas, tanto o aberto quanto o fechado.

A Pay TV ficou em segundo, com 7,9; seguida do SBT (5,5), Record (5,3) e Band (1,4). Além de Rede TV!, Cultura, Gazeta e companhia bela.

O número 7,9 corresponde aos outros 207 canais do cabo, o que dá a média de 0,03 para cada um. Se considerarmos a força que os infantis, jornalísticos e esportivos representam neste universo, iremos verificar que a maioria absoluta dessas emissoras fechadas está entregue às traças.

E ao traço.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery