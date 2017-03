TV paga tem poucos canais

VIVER&

- 04:38





São, no mínimo, injustas as comparações de audiência, entre aquilo que as reprises do Geraldo Luís alcançavam, com o "Legendários" na Record...

... Os dois programas não se parecem nem no branquinho dos olhos. Têm características completamente diferentes um do outro...

...Em tempo, Geraldo Luis gravou com Mário Gomes no Rio para o próximo "Domingo Show". Na pauta, hambúrguer e carreira.

A greve de quarta-feira, com todos os transtornos causados, levou o "São Paulo no Ar", do Luiz Bacci, na Record, a registrar 9,3 pontos. Foi a sua melhor média nos últimos 17 anos.

O "Bom Dia São Paulo", da Globo, na mesma manhã, registrou 14 de média. Desde 2008 essa audiência não era atingida

A Globo continua na dela sobre o próximo "The Voice Kids". Por enquanto, a única preocupação é com a edição atual.

O uso das camisas espalhafatosas do Reinaldo Azevedo no "Rede TV News" foi ajustado com o diretor de jornalismo Franz Vacek.



bate - rebate



CANAL 1



Então é assim

O "Dancing Brasil", da Xuxa, será apresentado em 13 semanas na Record, a partir de 3 de abril, ao vivo e direto dos estúdios da Casablanca, no Rio. Isto é o que já está sacramentado.

Passo seguinte

Considerados os seus 13 episódios, o "Dancing Brasil" será exibido até a penúltima semana de junho e isto não significa que o ano de trabalho da Xuxa na Record se encerrará por aí. Um outro formato, que ainda não existe, será produzido para ir ao ar durante o segundo semestre, só que aí dos estúdios da Record, em São Paulo.

Perigo existe

O que aconteceu com a Xuxa e se verifica em inúmeros outros programas semanais, é a perigosa acomodação de suas equipes em esquemas ou formatos que já não conseguem agradar ao telespectador. Hoje, com a concorrência na altura que está, dentro da TV e fora dela, deve ser permanente a preocupação em se reinventar e buscar o novo.

Terminou ontem

Sob a liderança de Willy Haas, a Globo encerrou ontem uma nova convenção nacional do seu departamento de vendas. O encontro foi realizado em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Tentando reagir

A TV Cultura está prometendo estrear mais de 220 horas de programação inédita, entre o restante deste mês de março e o decorrer de abril. Já na próxima semana começa a exibição de "TerraDois", com Maria Fernanda Cândido e o psicanalista Jorge Forbes, com exibição às terças-feiras, 22h30.

Só falta

No SBT, já se comenta a possibilidade do Marcão entrar às 18h, se a Record decidir mesmo interromper o "Cidade Alerta", para apresentar reprise de novela no meio. Aliás, como é que anda esse assunto?



A TV paga sofreu outro duro golpe, em sua já triste realidade, a partir dos acontecimentos desta última semana que culminaram em um novo processo de esvaziamento da Turner no Brasil e a transferência de todo o seu processo de produção para a Argentina.

Dizer que a soma dos canais por assinatura já ocupa o segundo lugar de audiência, perdendo da Globo, mas se colocando à frente de Record, SBT e companhia bela, foi outra forma de se vender uma mentira ou mostrar, sabe Deus a quem, que a TV fechada é uma realidade a ser respeitada em nosso país. Bobagem.

A TV, aqui, depende exclusivamente do que as emissoras convencionais e algumas outras poucas, como as da Globosat, FOX, Discovery e a própria Turner realizam, excetuando-se aí os esportivos, jornalísticos e infantis.

O restante -- cerca de 200 e tantos -- não existe. Nem aparecem no mapa e só ganham alguma visibilidade quando têm seus nomes incluídos nos "vantajosos" pacotes das operadoras, montados apenas para diferenciar seus preços.

A máscara caiu.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery