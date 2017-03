tv paga tem de mudar no país

VIVER&

A reprise de filmes no SBT não tem data para terminar...

... Por enquanto, nada haverá de primeira exibição em nenhuma das suas sessões de cinema. Existem dificuldades para acertar com nova distribuidora.

A partir de hoje, Malvino Salvador começa a aparecer em "Sol Nascente".

O "Fantástico" e Renata Ceribelli foram muito bem no episódio de estreia da série "Transgênero"...

... Jornalisticamente perfeita, abordando os principais aspectos dessa questão...

... No entanto, também houve quem não gostou e fez questão de manifestar sua indignação no site do programa.

A Rede Massa, representada por Mauro Lissoni, Rafael Massa e Joezer Xavier, participou ativamente da RioContent 2017.

Além da TV, Aguinaldo Silva prepara sua volta ao teatro, com "Isadora e Oswald", texto que escreveu na década de 1980 e foi protagonizado por Norma Benguel. Estreia prevista para agosto em São Paulo.



bate - rebate



CANAL 1



Quadro suicida

Enquanto acontecimentos como este, a saída de um profissional com a qualidade do Diament, vitimizam ainda mais o setor, nada é feito por parte daqueles que estão à frente da TV paga para barrar o crescimento de outros meios. Entre os principais, aliás, a explosão dos vídeos on-line.

Fora dessa

O jornalista Luís Erlanger, ex-Globo, não vai prestar consultoria à equipe de comunicação de governo federal. Depois de uma reunião com o ministro Moreira Franco, da Secretaria Geral da Presidência da República, houve o entendimento de que o seu trabalho de assessoria não será necessário.

Parcimônia

É preciso saber até que ponto são importantes ou interessantes as estatísticas nas transmissões de um jogo de futebol. Número de encontros, quantas vezes um time ganhou do outro etc. Como encheção de linguiça, vá lá, entende-se, mas com a bola rolando não dá.

Aniversário

A Brasil Radio, emissora do Grupo Bandeirantes, comemoraessa semana um ano no ar. A sua programação atual é voltada para os brasileiros que moram em Orlando, na Flórida.

Pai da criança - 1

A "Grávida de Taubaté", com toda história inventada por uma professora de Taubaté, um ano depois de tudo, ainda dá confusão. Na semana passada, Chris Flores foi ao programa do Danilo Gentili, dizendo que foi ela quem desmascarou o caso, na época, ainda no "Hoje em Dia", da Rede Record.

Pai da criança - 2

Michael Keller, repórter da Record, procurou a coluna para informar que foi ele. Autorizado pela sua chefia, ficou três dias na cidade e, através de laudos médicos, demonstrou que a gravidez era uma farsa. "Verônica abriu BO contra mim, chamou polícia, enfim, passei por situações ruins. No fim ela reconheceu que enganou a todos".

Ibope

"O Céu é o Limite", novo programa de Marcelo de Carvalho nos sábados da Rede TV!, estreou com 2,3 pontos e 4,4% de participação. Foi a maior audiência do sábado (11), mas nada muito diferente do que já vinha dando o "Mega Senha".

Mudou

O canal Universal informa que a estreia da série "171 - Negócio de Família", com Felipe Folgosi e Samya Pascotto, não vai ser mais em 9 de abril. Foi transferida para o dia 23 do mesmo mês.

Retorno

A volta do "Globo Repórter", sexta-feira, levantou a faixa horária da Globo em 4 pontos em São Paulo e no Rio: 19 e 20 pontos respectivamente. Um trabalho da Bette Lucchese, no Líbano.



Em reunião com os seus diretores, na manhã de ontem, Gustavo Diament anunciou sua decisão de deixar a gerência-geral da Turner no Brasil. Executivo, com experiência acumulada em diferentes ramos de atividades, ele ficou pouco mais de dez meses no cargo, período necessário e suficiente para entender que nada de mais interessante vai acontecer na TV paga brasileira, enquanto os procedimentos continuarem exatamente os mesmos de muitos anos.

E sem qualquer perspectiva de mudança para os próximos, porque outras conveniências se sobrepõem ao desejo de atender o consumidor em primeiro lugar.

Trabalhar com a cabeça da pirâmide em posição invertida, foi um desenho com o qual Diament nunca concordou e que acabou determinando seu afastamento.Lamentável para a Turner perder um profissional da sua altura e peso, mas fato absolutamente natural em se tratando de TV paga aqui no Brasil. Os negócios outros, principalmente em se tratando das operadoras, sempre prevalecem sobre os demais. Impossível dar certo desse jeito.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery